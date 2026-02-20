Acesse sua conta
Pós-Carnaval: veja onde curtir neste final de semana em Salvador

Para quem já está com saudade e quer curtir uma “ressaca” da maior festa de rua do mundo, a capital baiana terá opções que vão da música clássica ao brega

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026

Crédito: Nara Gentil/ARQUIVO CORREIO

O Carnaval pode até ter acabado, mas a folia em Salvador não para. Para quem já está com saudade e quer curtir uma “ressaca” da maior festa de rua do mundo, a capital baiana terá opções que vão da música clássica ao brega: atrações para todos os gostos. Há eventos gratuitos e pagos, com ingressos entre R$ 20 e R$ 120.

A Roda de Samba Reggae vai agitar a Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, nesta sexta-feira (20). O evento gratuito reunirá Márcia Castro, Mariana Aydar, Mãeana e Hiran.

Em frente à saída da estação Acesso Norte, o Churrasquinho dos Bonitos, samba que já virou tradição nas noites de sexta, terá, nesta semana, apresentações dos cantores Nino Santana e Jonathas Duarte, a partir das 19h, em sua própria ressaca de Carnaval.

Durante o fim de semana, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta o “Baile Concerto – A Saideira”. No sábado (21), às 19h, o espetáculo acontece no Largo do Pelourinho, com entrada gratuita e participação do cantor Edcity.

No domingo (22), também às 19h, o concerto será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), com participação do cantor Zeca Veloso. Para essa apresentação, ainda há ingressos disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do TCA, pelos valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Os concertos do “Baile Concerto – A Saideira” contarão ainda com grandes nomes de diversos estilos da música baiana, como Alinne Rosa, Cortejo Afro, Illy, Larissa Luz, Nelson Rufino, Robson Morais e Serginho, da banda Adão Negro.

No Shopping Barra, a folia vai até o próximo domingo no Terraço do Barra, localizado no estacionamento G3. Nesta sexta, a programação terá a banda de axé Seistô, a partir das 18h. O sábado começa com um treino funcional aberto ao público sob o comando de Carla Lyrio, às 16h. Na sequência, o cantor Nando Borges agita o espaço a partir das 18h. Já no domingo, a criançada também poderá fazer parte da de um verdadeiro baile carnavalesco no show lúdico da banda Canela Fina, às 17h. 

No bar A Marujada, localizado no coração do Santo Antônio Além do Carmo, a programação terá dois dias no fim de semana. Na sexta, o El Club de Reggaeton começa a animar o público a partir das 21h, com Reila Beats & Tecnoplanta. Já no sábado, a celebração fica por conta do Brega & Night, com Ian Fraguas & Spadina Banks.

