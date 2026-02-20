Confirmação da matrícula em escolas municipais de Salvador deve ser feita a partir de hoje (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:27
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Smed), realiza a confirmação de matrícula dos estudantes contemplados na distribuição eletrônica de vagas a partir desta sexta-feira (20).
O procedimento deve ser feito presencialmente na unidade escolar para a qual o aluno foi contemplado, conforme o cronograma estabelecido pela pasta.
Entre 20 de fevereiro e 5 de março, ocorre a confirmação da matrícula para alunos da Educação Infantil.
No Ensino Fundamental, o calendário é dividido por segmento:
20 a 23 de fevereiro – Confirmação exclusiva para o público-alvo da Educação Especial (1º ao 9º ano);
24 e 25 de fevereiro – Alunos novos do 1º e 2º ano;
26 e 27 de fevereiro – Alunos novos do 3º, 4º e 5º ano;
2 e 3 de março – Alunos novos do 6º e 7º ano;
4 e 5 de março – Alunos novos do 8º e 9º ano.
Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – EJA I (TAP I, II e III) e EJA II (TAP IV e V) – também devem confirmar matrícula entre 20 de fevereiro e 5 de março.
Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem comparecer à escola, das 8h às 17h, com a documentação exigida pela Smed.