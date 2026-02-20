ATENÇÃO

Confirmação da matrícula em escolas municipais de Salvador deve ser feita a partir de hoje (20)

Prazo vale para estudantes contemplados na distribuição eletrônica de vagas da rede municipal

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:27

Escola Municipal Xavier Marques, em Fazenda Grande do Retiro Crédito: Google Street View

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Smed), realiza a confirmação de matrícula dos estudantes contemplados na distribuição eletrônica de vagas a partir desta sexta-feira (20).

O procedimento deve ser feito presencialmente na unidade escolar para a qual o aluno foi contemplado, conforme o cronograma estabelecido pela pasta.

Confira calendário escolar:

Entre 20 de fevereiro e 5 de março, ocorre a confirmação da matrícula para alunos da Educação Infantil.

No Ensino Fundamental, o calendário é dividido por segmento:

20 a 23 de fevereiro – Confirmação exclusiva para o público-alvo da Educação Especial (1º ao 9º ano);

24 e 25 de fevereiro – Alunos novos do 1º e 2º ano;

26 e 27 de fevereiro – Alunos novos do 3º, 4º e 5º ano;

2 e 3 de março – Alunos novos do 6º e 7º ano;

4 e 5 de março – Alunos novos do 8º e 9º ano.

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – EJA I (TAP I, II e III) e EJA II (TAP IV e V) – também devem confirmar matrícula entre 20 de fevereiro e 5 de março.