Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confirmação da matrícula em escolas municipais de Salvador deve ser feita a partir de hoje (20)

Prazo vale para estudantes contemplados na distribuição eletrônica de vagas da rede municipal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:27

Escola Municipal Xavier Marques, em Fazenda Grande do Retiro
Escola Municipal Xavier Marques, em Fazenda Grande do Retiro Crédito: Google Street View

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Smed), realiza a confirmação de matrícula dos estudantes contemplados na distribuição eletrônica de vagas a partir desta sexta-feira (20).

O procedimento deve ser feito presencialmente na unidade escolar para a qual o aluno foi contemplado, conforme o cronograma estabelecido pela pasta.

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 8
Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas por Arisson Marinho/CORREIO

Confira calendário escolar:

Entre 20 de fevereiro e 5 de março, ocorre a confirmação da matrícula para alunos da Educação Infantil.

No Ensino Fundamental, o calendário é dividido por segmento:

20 a 23 de fevereiro – Confirmação exclusiva para o público-alvo da Educação Especial (1º ao 9º ano);

24 e 25 de fevereiro – Alunos novos do 1º e 2º ano;

26 e 27 de fevereiro – Alunos novos do 3º, 4º e 5º ano;

2 e 3 de março – Alunos novos do 6º e 7º ano;

4 e 5 de março – Alunos novos do 8º e 9º ano.

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – EJA I (TAP I, II e III) e EJA II (TAP IV e V) – também devem confirmar matrícula entre 20 de fevereiro e 5 de março.

Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem comparecer à escola, das 8h às 17h, com a documentação exigida pela Smed.

Tags:

Educação

Mais recentes

Imagem - Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados
Imagem - Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West
Imagem - Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão