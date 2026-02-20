Acesse sua conta
Por que tanta gente fica doente após o Carnaval?

Saiba como tratar as viroses mais comuns após a festa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06:30

Carnaval de Salvador 2026: confira imagens da folia, nesta terça-feira (17), no circuito Campo Grande
Folia é o cenário ideal para a circulação de vírus e bactérias. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O fim do Carnaval pode até ter sido marcado pela Quarta-Feira de Cinzas, mas, para muita gente, também é o início de um período de mal-estar. Sintomas como febre, dor de garganta, tosse, diarreia e até infecções sexualmente transmissíveis costumam aparecer nos dias seguintes à festa. Especialistas explicam que a combinação de aglomerações, contato prolongado entre pessoas, mudanças na rotina e excesso de álcool cria o cenário ideal para a circulação de vírus e bactérias.

A infectologista Clarissa Cerqueira ressalta que a intensa proximidade física é um dos principais fatores. “As pessoas adoecem mais no pós-Carnaval porque, durante a festa, há uma grande proximidade de pessoas. O contato, a proximidade entre as pessoas é uma das principais formas de transmissão das viroses respiratórias e também de viroses gastrointestinais”, explica.

Entre os diagnósticos mais frequentes estão as infecções respiratórias. “As principais são as doenças respiratórias, como resfriados, covid, influenza”, afirma. Também há aumento das infecções sexualmente transmissíveis e viroses gastrointestinais, sendo que esta última atinge cerca de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. A transmissão pode ocorrer tanto pelo contato direto entre pessoas quanto pelo toque em superfícies contaminadas, seguido da transferência do vírus para boca, nariz ou olhos. Também há disseminação por gotículas liberadas ao falar, tossir ou espirrar.

Veja imagens do Carnaval

Carnaval de 2026 por Sora Maia

O alto consumo de álcool durante a folia também contribui para o aumento dos casos de virose. A ingestão excessiva pode comprometer o sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções. O infectologista Claudilson Bastos, consultor do Sabin Diagnóstico e Saúde, orienta que a avaliação médica ocorra preferencialmente nas primeiras 48 horas de evolução dos sintomas.

“O paciente deve procurar um médico dentro das primeiras 48 horas, para que possa ter um diagnóstico mais precoce e não ter complicações”, recomenda. Ele alerta para os riscos da automedicação. “Se for um quadro viral causado por dengue ou chikungunya, muitas vezes você não pode tomar algumas medicações, como anti-inflamatórios. Em outras situações, um antibiótico pode criar resistência. Então, é importante que você não se automedique achando que isso é o suficiente para se recuperar", ressalta. 

A médica Clarissa Cerqueira destaca que, em casos de doenças respiratórias, sintomas como falta de ar, queda de saturação, dor no peito, febre mais persistente exigem avaliação médica. Já nas viroses gastrointestinais, diarreia intensa, vômitos frequentes, dificuldade de ingerir líquidos, sinais de desidratação ou sensação de queda de pressão são motivos para buscar atendimento.

Gestantes, pessoas com comorbidades, crianças menores de 5 anos e idosos acima de 60 anos merecem atenção redobrada, pois tendem a apresentar quadros mais graves. Para fortalecer a imunidade após os dias de excesso, os médicos recomendam medidas básicas: hidratação, alimentação equilibrada, repouso e retomada gradual da rotina. É importante também manter o calendário de vacinas atualizado. 

