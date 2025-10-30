Acesse sua conta
Como evitar que gripes e viroses se espalhem em casa

Prevenção é a melhor defesa contra doenças respiratórias

  Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:44

gripe
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% das doenças respiratórias agudas são causadas por vírus Crédito: Freepik

Com a chegada das mudanças de estação, principalmente nos períodos mais frios ou secos, as doenças respiratórias aumentam de forma significativa. Ambientes fechados, variações bruscas de temperatura, poluição e baixa umidade do ar criam o cenário ideal para a circulação de vírus e bactérias.

Gripes, resfriados, bronquiolites, crises de asma, pneumonias e viroses respiratórias passam a fazer parte da rotina de clínicas, hospitais e serviços de emergência — afetando principalmente crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Gripe

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% das doenças respiratórias agudas são causadas por vírus, e muitas delas poderiam ser prevenidas com cuidados simples no ambiente doméstico.

Os primeiros sinais costumam ser discretos — uma tosse leve, nariz escorrendo. Mas em populações vulneráveis, o quadro pode se agravar rapidamente, exigindo atenção e ação ágil da família

Diana Serra,

médica

Doenças respiratórias sazonais

Principais doenças respiratórias sazonais

Gripes e resfriados comuns

- Causa: vírus (Influenza, Rinovírus, entre outros)

- Transmissão: gotículas de saliva, tosse, espirro e superfícies contaminadas

- Sinais: coriza, dor de garganta, febre baixa, tosse leve, mal-estar

Em geral, melhoram espontaneamente em alguns dias, com hidratação e repouso.

Bronquiolite (bebês e crianças pequenas)

-  Causa: Vírus sincicial respiratório (VSR) — mais comum em outono/inverno

- Sinais: respiração rápida, chiado, dificuldade para mamar, retrações na barriguinha ao respirar

- Risco: pode evoluir rapidamente para falta de ar grave, exigindo internação

Exige observação atenta e intervenção precoce.

Pneumonia

- Causa: vírus ou bactérias (pneumococo, principalmente)

- Sinais: febre alta, tosse persistente, respiração ofegante, cansaço fácil, dor no peito, coloração azulada nos lábios

- Risco: maior em idosos, imunossuprimidos e crianças pequenas

Pode evoluir rápido e requer atendimento médico imediato.

Crises de asma e alergias respiratórias

- Causa: fatores ambientais, ácaros, fungos, pólen, poluição, fumaça, mudanças climáticas

- Sinais: chiado, aperto no peito, tosse seca persistente, dificuldade para respirar

- Risco: crises não tratadas podem levar a falta de ar intensa

Reconhecer os sinais iniciais permite agir antes que a crise se agrave.

Fatores que favorecem a disseminação

- Ambientes fechados e mal ventilados

- Mudanças bruscas de temperatura (ex.: sair do ar-condicionado para o calor intenso)

- Baixa umidade do ar

- Falta de higiene adequada das mãos

- Vacinação incompleta

- Exposição ao fumo passivo ou poluição doméstica

O que fazer até o atendimento médico chegar

Em casos de dificuldade respiratória:

- Coloque a pessoa sentada e inclinada para frente, para facilitar a expansão pulmonar.

- Afrouxe roupas apertadas e mantenha o ambiente ventilado.

- Use medicação prescrita (bombinha ou nebulizador, quando indicado).

- Evite automedicação com antibióticos ou xaropes sem orientação.

- Observe frequência respiratória e coloração dos lábios. Se houver piora, acione imediatamente o serviço de emergência.

Em casos de febre alta persistente ou prostração:

- Ofereça líquidos com frequência, para evitar desidratação.

- Mantenha a temperatura ambiente agradável — evite abafamento excessivo.

- Use antitérmicos apenas com orientação médica.

- Anote os horários e a evolução da febre, pois isso ajuda a equipe médica.

“Tosse não é tudo igual”

 Tosse seca e chiado → pode indicar crise asmática ou bronquiolite.

- Tosse produtiva com catarro amarelado ou esverdeado → pode sugerir infecção bacteriana.

- Tosse persistente noturna → comum em alergias.

“Observar o padrão da tosse ajuda muito a diferenciar quadros leves de situações que exigem avaliação médica”, explica a Dra. Diana.

Checklist de Prevenção Familiar

✔️ Ventile a casa diariamente, mesmo nos dias frios.

✔️ Lave as mãos com frequência, especialmente antes das refeições.

✔️ Evite exposição à fumaça de cigarro, incenso e frituras em ambientes fechados.

✔️ Mantenha a vacinação em dia, incluindo Influenza e Covid-19.

✔️ Use umidificadores ou bacias com água em períodos secos para melhorar a respiração noturna.

✔️ Troque roupas molhadas ou suadas rapidamente, evitando choques térmicos.

✔️ Não compartilhe utensílios como copos e talheres.

Atenção especial a bebês e idosos

Esses grupos têm menor capacidade de reagir a infecções respiratórias. Sinais como respiração acelerada, lábios arroxeados, recusa alimentar ou sonolência excessiva são alertas vermelhos e justificam atendimento médico imediato.

Contatos de emergência

Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Corpo de Bombeiros: 193

Evite gripes e viroses

As doenças respiratórias sazonais fazem parte da realidade brasileira, mas seus efeitos podem ser drasticamente reduzidos com prevenção, observação atenta e ação rápida. Famílias informadas conseguem identificar sinais precoces e evitar complicações.

“Um ambiente bem cuidado e atitudes simples do dia a dia podem proteger quem mais amamos”, conclui a Dra. Diana Serra.

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

Saúde Vitalmed

