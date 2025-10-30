Como evitar que gripes e viroses se espalhem em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:44
Com a chegada das mudanças de estação, principalmente nos períodos mais frios ou secos, as doenças respiratórias aumentam de forma significativa. Ambientes fechados, variações bruscas de temperatura, poluição e baixa umidade do ar criam o cenário ideal para a circulação de vírus e bactérias.
Gripes, resfriados, bronquiolites, crises de asma, pneumonias e viroses respiratórias passam a fazer parte da rotina de clínicas, hospitais e serviços de emergência — afetando principalmente crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Gripe
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% das doenças respiratórias agudas são causadas por vírus, e muitas delas poderiam ser prevenidas com cuidados simples no ambiente doméstico.
Diana Serra,médica
Doenças respiratórias sazonais
Gripes e resfriados comuns
- Causa: vírus (Influenza, Rinovírus, entre outros)
- Transmissão: gotículas de saliva, tosse, espirro e superfícies contaminadas
- Sinais: coriza, dor de garganta, febre baixa, tosse leve, mal-estar
Em geral, melhoram espontaneamente em alguns dias, com hidratação e repouso.
Bronquiolite (bebês e crianças pequenas)
- Causa: Vírus sincicial respiratório (VSR) — mais comum em outono/inverno
- Sinais: respiração rápida, chiado, dificuldade para mamar, retrações na barriguinha ao respirar
- Risco: pode evoluir rapidamente para falta de ar grave, exigindo internação
Exige observação atenta e intervenção precoce.
Pneumonia
- Causa: vírus ou bactérias (pneumococo, principalmente)
- Sinais: febre alta, tosse persistente, respiração ofegante, cansaço fácil, dor no peito, coloração azulada nos lábios
- Risco: maior em idosos, imunossuprimidos e crianças pequenas
Pode evoluir rápido e requer atendimento médico imediato.
Crises de asma e alergias respiratórias
- Causa: fatores ambientais, ácaros, fungos, pólen, poluição, fumaça, mudanças climáticas
- Sinais: chiado, aperto no peito, tosse seca persistente, dificuldade para respirar
- Risco: crises não tratadas podem levar a falta de ar intensa
Reconhecer os sinais iniciais permite agir antes que a crise se agrave.
- Ambientes fechados e mal ventilados
- Mudanças bruscas de temperatura (ex.: sair do ar-condicionado para o calor intenso)
- Baixa umidade do ar
- Falta de higiene adequada das mãos
- Vacinação incompleta
- Exposição ao fumo passivo ou poluição doméstica
Em casos de dificuldade respiratória:
- Coloque a pessoa sentada e inclinada para frente, para facilitar a expansão pulmonar.
- Afrouxe roupas apertadas e mantenha o ambiente ventilado.
- Use medicação prescrita (bombinha ou nebulizador, quando indicado).
- Evite automedicação com antibióticos ou xaropes sem orientação.
- Observe frequência respiratória e coloração dos lábios. Se houver piora, acione imediatamente o serviço de emergência.
- Ofereça líquidos com frequência, para evitar desidratação.
- Mantenha a temperatura ambiente agradável — evite abafamento excessivo.
- Use antitérmicos apenas com orientação médica.
- Anote os horários e a evolução da febre, pois isso ajuda a equipe médica.
Tosse seca e chiado → pode indicar crise asmática ou bronquiolite.
- Tosse produtiva com catarro amarelado ou esverdeado → pode sugerir infecção bacteriana.
- Tosse persistente noturna → comum em alergias.
“Observar o padrão da tosse ajuda muito a diferenciar quadros leves de situações que exigem avaliação médica”, explica a Dra. Diana.
✔️ Ventile a casa diariamente, mesmo nos dias frios.
✔️ Lave as mãos com frequência, especialmente antes das refeições.
✔️ Evite exposição à fumaça de cigarro, incenso e frituras em ambientes fechados.
✔️ Mantenha a vacinação em dia, incluindo Influenza e Covid-19.
✔️ Use umidificadores ou bacias com água em períodos secos para melhorar a respiração noturna.
✔️ Troque roupas molhadas ou suadas rapidamente, evitando choques térmicos.
✔️ Não compartilhe utensílios como copos e talheres.
Esses grupos têm menor capacidade de reagir a infecções respiratórias. Sinais como respiração acelerada, lábios arroxeados, recusa alimentar ou sonolência excessiva são alertas vermelhos e justificam atendimento médico imediato.
Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888
Associe-se à Vitalmed: 2202-8686
SAMU: 192
Corpo de Bombeiros: 193
As doenças respiratórias sazonais fazem parte da realidade brasileira, mas seus efeitos podem ser drasticamente reduzidos com prevenção, observação atenta e ação rápida. Famílias informadas conseguem identificar sinais precoces e evitar complicações.
“Um ambiente bem cuidado e atitudes simples do dia a dia podem proteger quem mais amamos”, conclui a Dra. Diana Serra.
