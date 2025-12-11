Acesse sua conta
Saiba como os cuidados com a boca influenciam o coração, a gestação e até o bem-estar mental da família

Saúde bucal é um espelho do corpo todo e não é apenas uma questão estética

  D
  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

Hábitos simples de higiene bucal ajudam a evitar o mau hálito (Imagem: SarahMcEwan | Shutterstock)
Hábitos simples de higiene bucal ajudam a cuidar dos dentes Crédito: Imagem: SarahMcEwan | Shutterstock

Escovar os dentes corretamente, passar fio dental e visitar o dentista regularmente podem parecer atitudes simples, quase rotineiras. Mas o que muita gente não sabe é que a saúde da boca está intimamente ligada à saúde de todo o organismo.

Pesquisas mostram que doenças periodontais (na gengiva) estão associadas a doenças cardiovasculares, parto prematuro, agravamento de diabetes e até alterações cognitivas em idosos. Além disso, problemas bucais impactam diretamente a autoestima, a alimentação e a comunicação.

“A boca é porta de entrada para o organismo. Quando há inflamações ou infecções orais, elas não ficam restritas aos dentes — podem atingir a corrente sanguínea e influenciar diversos sistemas do corpo”, explica a Dra. Diana Serra.

A boca como “termômetro” da saúde

A cavidade oral abriga milhões de bactérias, muitas delas benéficas. Porém, quando a higiene é inadequada ou há doenças não tratadas, ocorre um desequilíbrio que permite a proliferação de bactérias nocivas, causando inflamações gengivais e periodontais.

Essas bactérias e mediadores inflamatórios podem entrar na corrente sanguínea, contribuindo para processos inflamatórios sistêmicos.

Relação com o coração

Estudos apontam que pessoas com doenças periodontais têm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como endocardite infecciosa, aterosclerose e até infartos.

A inflamação crônica das gengivas pode facilitar a formação de placas de gordura nas artérias, acelerando problemas cardíacos — especialmente em quem já tem hipertensão, colesterol alto ou histórico familiar.

Saúde bucal na gestação

Durante a gravidez, alterações hormonais tornam as gengivas mais sensíveis e suscetíveis a inflamações. A gengivite gestacional é comum, mas deve ser acompanhada, pois estudos associam infecções orais a partos prematuros e bebês com baixo peso.

Consultas odontológicas preventivas são seguras e recomendadas durante a gestação.

Relação com diabetes

A gengivite e a periodontite podem dificultar o controle glicêmico, agravando quadros de diabetes. Por outro lado, o diabetes mal controlado também aumenta a vulnerabilidade às infecções orais, criando um ciclo negativo.

“Tratar problemas bucais melhora o controle do diabetes, assim como controlar a glicemia reduz problemas na gengiva. É uma via de mão dupla”, destaca a médica.

Impactos em idosos

• Próteses mal ajustadas podem causar feridas, dificultar a alimentação e levar à perda de peso e desnutrição.

• A redução do fluxo salivar em idosos (xerostomia) facilita cáries e infecções.

• Problemas dentários não tratados podem gerar dor crônica, isolamento social e até confusão mental em casos de infecções mais severas.

Saúde bucal e autoestima

Problemas dentários afetam a fala, a alimentação e o sorriso — elementos diretamente ligados à autoestima e saúde mental. Em adolescentes e adultos jovens, a vergonha do sorriso pode levar ao isolamento social e queda na autoconfiança.

Cuidados práticos no dia a dia

1. Escovação após cada refeição, com escova de cerdas macias e creme dental com flúor.

2. Uso diário do fio dental, especialmente antes de dormir.

3. Troca da escova a cada 3 meses ou após gripes e resfriados.

4. Higienização da língua, removendo a saburra (placa esbranquiçada).

5. Consultas odontológicas regulares, pelo menos 1 vez ao ano (idealmente a cada 6 meses).

6. Atenção a sangramentos gengivais — eles não são “normais” e podem indicar inflamação.

7. Evitar excesso de açúcares e ultraprocessados, que alimentam bactérias causadoras de cáries.

“Sangrou, investigue!”

Muitas pessoas ignoram sangramentos na escovação, achando que é “força demais”. Na verdade, sangrar ao escovar é um sinal precoce de gengivite.

Tratar nesse estágio evita evoluções para doenças periodontais mais sérias.

Checklist de Prevenção Familiar

✔️ Ensine crianças desde cedo a escovar corretamente, transformando em hábito divertido.

✔️ Supervisione a escovação infantil até, no mínimo, os 7 anos de idade.

✔️ Inclua visitas ao dentista no calendário anual da família.

✔️ Mantenha uma alimentação equilibrada, com frutas, legumes e alimentos naturais.

✔️ Atenção redobrada em gestantes, diabéticos e idosos.

✔️ Substitua escovas regularmente e evite compartilhar utensílios de higiene oral.

Contatos de emergência

• Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

• Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

• SAMU: 192

• Corpo de Bombeiros: 193

Não apenas uma questão estética.

A saúde bucal é parte integral da saúde geral — e não apenas uma questão estética. Cuidar da boca é cuidar do coração, do metabolismo, da gravidez, da autoestima e do bem-estar coletivo da família.

Um sorriso saudável começa com atitudes diárias e atenção aos sinais precoces. A boca fala muito sobre a saúde de todo o corpo

Diana Serra,

médica

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

