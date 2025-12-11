Saiba como os cuidados com a boca influenciam o coração, a gestação e até o bem-estar mental da família

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00
Escovar os dentes corretamente, passar fio dental e visitar o dentista regularmente podem parecer atitudes simples, quase rotineiras. Mas o que muita gente não sabe é que a saúde da boca está intimamente ligada à saúde de todo o organismo.
Pesquisas mostram que doenças periodontais (na gengiva) estão associadas a doenças cardiovasculares, parto prematuro, agravamento de diabetes e até alterações cognitivas em idosos. Além disso, problemas bucais impactam diretamente a autoestima, a alimentação e a comunicação.
Saúde bucal
“A boca é porta de entrada para o organismo. Quando há inflamações ou infecções orais, elas não ficam restritas aos dentes — podem atingir a corrente sanguínea e influenciar diversos sistemas do corpo”, explica a Dra. Diana Serra.
A cavidade oral abriga milhões de bactérias, muitas delas benéficas. Porém, quando a higiene é inadequada ou há doenças não tratadas, ocorre um desequilíbrio que permite a proliferação de bactérias nocivas, causando inflamações gengivais e periodontais.
Essas bactérias e mediadores inflamatórios podem entrar na corrente sanguínea, contribuindo para processos inflamatórios sistêmicos.
Estudos apontam que pessoas com doenças periodontais têm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como endocardite infecciosa, aterosclerose e até infartos.
A inflamação crônica das gengivas pode facilitar a formação de placas de gordura nas artérias, acelerando problemas cardíacos — especialmente em quem já tem hipertensão, colesterol alto ou histórico familiar.
Durante a gravidez, alterações hormonais tornam as gengivas mais sensíveis e suscetíveis a inflamações. A gengivite gestacional é comum, mas deve ser acompanhada, pois estudos associam infecções orais a partos prematuros e bebês com baixo peso.
Consultas odontológicas preventivas são seguras e recomendadas durante a gestação.
A gengivite e a periodontite podem dificultar o controle glicêmico, agravando quadros de diabetes. Por outro lado, o diabetes mal controlado também aumenta a vulnerabilidade às infecções orais, criando um ciclo negativo.
“Tratar problemas bucais melhora o controle do diabetes, assim como controlar a glicemia reduz problemas na gengiva. É uma via de mão dupla”, destaca a médica.
• Próteses mal ajustadas podem causar feridas, dificultar a alimentação e levar à perda de peso e desnutrição.
• A redução do fluxo salivar em idosos (xerostomia) facilita cáries e infecções.
• Problemas dentários não tratados podem gerar dor crônica, isolamento social e até confusão mental em casos de infecções mais severas.
Problemas dentários afetam a fala, a alimentação e o sorriso — elementos diretamente ligados à autoestima e saúde mental. Em adolescentes e adultos jovens, a vergonha do sorriso pode levar ao isolamento social e queda na autoconfiança.
1. Escovação após cada refeição, com escova de cerdas macias e creme dental com flúor.
2. Uso diário do fio dental, especialmente antes de dormir.
3. Troca da escova a cada 3 meses ou após gripes e resfriados.
4. Higienização da língua, removendo a saburra (placa esbranquiçada).
5. Consultas odontológicas regulares, pelo menos 1 vez ao ano (idealmente a cada 6 meses).
6. Atenção a sangramentos gengivais — eles não são “normais” e podem indicar inflamação.
7. Evitar excesso de açúcares e ultraprocessados, que alimentam bactérias causadoras de cáries.
Muitas pessoas ignoram sangramentos na escovação, achando que é “força demais”. Na verdade, sangrar ao escovar é um sinal precoce de gengivite.
Tratar nesse estágio evita evoluções para doenças periodontais mais sérias.
✔️ Ensine crianças desde cedo a escovar corretamente, transformando em hábito divertido.
✔️ Supervisione a escovação infantil até, no mínimo, os 7 anos de idade.
✔️ Inclua visitas ao dentista no calendário anual da família.
✔️ Mantenha uma alimentação equilibrada, com frutas, legumes e alimentos naturais.
✔️ Atenção redobrada em gestantes, diabéticos e idosos.
✔️ Substitua escovas regularmente e evite compartilhar utensílios de higiene oral.
A saúde bucal é parte integral da saúde geral — e não apenas uma questão estética. Cuidar da boca é cuidar do coração, do metabolismo, da gravidez, da autoestima e do bem-estar coletivo da família.
Diana Serra,médica
