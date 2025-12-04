PREVENÇÃO

Irritabilidade e isolamento: comportamento não é 'manha' e pode ser sintoma de adoecimento mental

Saiba como identificar mudanças silenciosas e transformar a sua casa em um ambiente emocionalmente saudável

Estúdio Correio

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:00

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas terá algum transtorno mental ao longo da vida Crédito: Shutterstock

Cansaço extremo que não passa, explosões de irritação por pequenas coisas, adolescentes cada vez mais isolados no quarto, crianças com mudanças bruscas de comportamento. Essas situações, muitas vezes vistas como “fases”, podem ser sinais silenciosos de sofrimento emocional dentro da família.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas terá algum transtorno mental ao longo da vida, e cerca de 50% dos problemas de saúde mental começam antes dos 14 anos. O Brasil, inclusive, lidera rankings mundiais de ansiedade e depressão.

“A saúde mental familiar não é um tema acessório — é central. O ambiente emocional da casa influencia diretamente a saúde física, os relacionamentos e até a capacidade de reagir a doenças”, afirma a Dra. Diana Serra.

Por que olhar para a saúde mental da família

A família é o primeiro ambiente de formação emocional. É onde se desenvolvem padrões de comunicação, estratégias para lidar com problemas e a capacidade de reconhecer emoções.

Quando um membro adoece emocionalmente, isso repercute em todos: seja um adolescente em depressão, uma mãe com ansiedade pós-parto ou um idoso em isolamento social. A saúde mental familiar é interdependente.

Sinais de alerta emocional em diferentes faixas etárias

Crianças

• Mudanças abruptas de humor ou comportamento

• Agressividade incomum ou apatia

• Distúrbios do sono ou alimentação

• Regressões (voltar a fazer xixi na cama, por exemplo)

• Medos excessivos ou ansiedade de separação

Adolescentes

• Isolamento social crescente

• Queda no rendimento escolar

• Irritabilidade persistente ou explosões emocionais

• Mudanças no padrão de sono (insônia ou dormir demais)

• Desinteresse por atividades antes prazerosas

• Fala sobre desesperança ou morte (alerta máximo)

Adultos

• Irritabilidade crônica ou apatia

• Dificuldade de concentração e tomada de decisões

• Alterações no apetite e sono

• Autoexigência excessiva ou sensação constante de culpa

• Abuso de álcool ou medicamentos para lidar com emoções

Idosos

• Isolamento social progressivo

• Descuido com higiene pessoal ou alimentação

• Queixas físicas sem causa médica clara

• Tristeza constante, apatia, perda de interesse

• Dificuldade para lembrar compromissos simples (distinguir de sinais demenciais)

O que fazer ao perceber sinais emocionais

1. Escuta ativa e sem julgamentos

o Crie um espaço seguro para a pessoa falar, sem interrupções ou minimizações.

o Evite frases como “isso é frescura” ou “vai passar”.

2. Valide o sentimento

o Demonstre compreensão: “Eu entendo que está difícil”, “Você não está sozinho”.

3. Evite soluções simplistas

o “Pense positivo” ou “saia para se distrair” raramente resolvem quadros sérios.

4. Busque apoio profissional cedo

o Psicólogos, psiquiatras ou médicos de família são aliados fundamentais.

5. Em situações de risco (fala suicida, automutilação)

o Acione imediatamente o serviço de emergência ou leve a um pronto-atendimento especializado.

“O que não dizer”

❌ “Você tem tudo, não tem motivo para estar assim.”

❌ “É só falta de força de vontade.”

❌ “Isso é coisa da sua cabeça.”

❌ “Na minha época ninguém tinha isso.”

Essas frases aumentam a sensação de isolamento e culpa.

Construindo uma rotina familiar de cuidado emocional

• Rotina estruturada → traz previsibilidade e segurança, principalmente para crianças.

• Diálogo aberto → estabeleça momentos para conversar sobre sentimentos, sem interrupções.

• Atividades compartilhadas → refeições em família, passeios, jogos e práticas culturais fortalecem vínculos.

• Ambiente acolhedor → evite gritos constantes, críticas excessivas ou ironias que desmotivam.

• Sono de qualidade → noites mal dormidas impactam diretamente humor e saúde mental.

• Exemplo dos adultos → crianças aprendem mais com o comportamento dos pais do que com palavras.

Checklist de Prevenção Familiar

✔️ Observe mudanças sutis no comportamento de cada membro.

✔️ Mantenha canais de comunicação abertos.

✔️ Normalize falar sobre emoções dentro de casa.

✔️ Estimule atividades físicas e criativas.

✔️ Valorize momentos de lazer em família.

✔️ Tenha profissionais de saúde mental de referência (psicólogos/psiquiatras).

✔️ Em caso de sinais graves, procure ajuda imediatamente.

Contatos de emergência

• Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

• Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

• SAMU: 192

• Corpo de Bombeiros: 193

• CVV (Centro de Valorização da Vida): 188

Atitudes que protegem vidas

A saúde mental da família é construída no cotidiano, nos gestos, na escuta e no cuidado mútuo. Reconhecer sinais de alerta, agir com empatia e buscar ajuda precocemente são atitudes que protegem vidas e fortalecem vínculos.

Famílias emocionalmente saudáveis não são perfeitas — são aquelas que aprendem a acolher, conversar e agir juntas Diana Serra, médica