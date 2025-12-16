Acesse sua conta
Cenário feito de papel? Empresa baiana lança proposta inédita que usa placas estruturais sustentáveis

Blueartes apresentou em Salvador tecnologia inédita que utiliza Ecoboard e impressão UV direta para criar estruturas cenográficas sustentáveis, leves e de alta performance

  Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

Cenografia em Ecoboard
Sócios da Blueartes Vitor Barreto, Tiago Bertolazzi e Charles Ferraz Crédito: divulgação

A Blueartes, estúdio boutique baiano reconhecido nacionalmente por desenvolver projetos customizados que integram experiência através de cenografia, retail design e soluções criativas com foco em sustentabilidade e inovação, apresentou uma grande novidade durante o Encontro Estudantil 2025 promovido pela Pau Viola Cultura e Entretenimento. O evento aconteceu de 9 a 11 de dezembro, na Arena Fonte Nova, com programação voltada ao protagonismo estudantil e à troca de experiências.

Liderada pelos sócios Vitor Barreto, Charles Ferraz e Tiago Bertolazzi, a Blueartes em colaboração com a GMF Arquitetos, propôs a utilização de mídias e impressão sustentáveis. Um projeto de grande escala no evento, ocupando um andar inteiro com uma proposta inédita em Salvador. A iniciativa traz uma nova tecnologia aplicada à cenografia e à arquitetura efêmera, abrindo caminho também para a capacitação de mão de obra local, que passa a ter contato com novas formas de produção, montagem e criação.

O projeto aposta no uso de materiais sustentáveis em espaços interativos e impactantes, reforçando o compromisso da empresa com o design inteligente, a versatilidade e a alta qualidade de impressão. Entre os destaques estão estruturas feitas a partir de placas de papel que sustentam a cenografia conhecidas como Ecoboard, material sustentável, leve e de alta performance, e chapas de compensado com impressão UV direta, substituindo os substratos utilizados nas últimas edições como vinil adesivo com tecnologia solvente e chapas plásticas.

A proposta inclui ainda expositores de papel-cartão de alta qualidade, além de estruturas eco-friendly em Ecoboard, capazes de gerar diversas peças de arquitetura temporária, como bancos, elementos decorativos e outras soluções criativas. O resultado é um design que une estética, propósito e inovação, com estruturas resistentes, de fácil montagem e ideais para ativações, eventos e pontos de experiência.

O Encontro Estudantil foi ambiente perfeito para apresentar essa tecnologia, porque fala diretamente com o futuro. Estamos trazendo uma solução que não só reduz impacto ambiental, como também amplia as possibilidades criativas e gera capacitação profissional. Design que conecta pessoas, fortalece marcas e transforma realidades

Charles D Ferraz, 

sócio da Blueartes

Hoje referência nacional em design sustentável, a Blueartes atua de forma integrada, da concepção à instalação, desenvolvendo projetos para marcas e grandes eventos sempre com foco na experiência do cliente e na inovação responsável.

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

