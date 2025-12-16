Cenário feito de papel? Empresa baiana lança proposta inédita que usa placas estruturais sustentáveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00
A Blueartes, estúdio boutique baiano reconhecido nacionalmente por desenvolver projetos customizados que integram experiência através de cenografia, retail design e soluções criativas com foco em sustentabilidade e inovação, apresentou uma grande novidade durante o Encontro Estudantil 2025 promovido pela Pau Viola Cultura e Entretenimento. O evento aconteceu de 9 a 11 de dezembro, na Arena Fonte Nova, com programação voltada ao protagonismo estudantil e à troca de experiências.
Liderada pelos sócios Vitor Barreto, Charles Ferraz e Tiago Bertolazzi, a Blueartes em colaboração com a GMF Arquitetos, propôs a utilização de mídias e impressão sustentáveis. Um projeto de grande escala no evento, ocupando um andar inteiro com uma proposta inédita em Salvador. A iniciativa traz uma nova tecnologia aplicada à cenografia e à arquitetura efêmera, abrindo caminho também para a capacitação de mão de obra local, que passa a ter contato com novas formas de produção, montagem e criação.
Cenografia em Ecoboard da Blueartes
O projeto aposta no uso de materiais sustentáveis em espaços interativos e impactantes, reforçando o compromisso da empresa com o design inteligente, a versatilidade e a alta qualidade de impressão. Entre os destaques estão estruturas feitas a partir de placas de papel que sustentam a cenografia conhecidas como Ecoboard, material sustentável, leve e de alta performance, e chapas de compensado com impressão UV direta, substituindo os substratos utilizados nas últimas edições como vinil adesivo com tecnologia solvente e chapas plásticas.
A proposta inclui ainda expositores de papel-cartão de alta qualidade, além de estruturas eco-friendly em Ecoboard, capazes de gerar diversas peças de arquitetura temporária, como bancos, elementos decorativos e outras soluções criativas. O resultado é um design que une estética, propósito e inovação, com estruturas resistentes, de fácil montagem e ideais para ativações, eventos e pontos de experiência.
Charles D Ferraz,sócio da Blueartes
Hoje referência nacional em design sustentável, a Blueartes atua de forma integrada, da concepção à instalação, desenvolvendo projetos para marcas e grandes eventos sempre com foco na experiência do cliente e na inovação responsável.
Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.