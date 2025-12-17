SORTE GRANDE

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:33

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (16), e faturou R$ 131 mil. O sortudo é de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, e fez um jogo individual - ou seja, não precisará dividir o prêmio.

O resultado do concurso 2952 foi: 01, 20, 45, 48, 51 e 58.

Ninguém acertou o prêmio principal. Ao todo, 16 apostas ganharam a quina, com valor total de R$ 131.659,90. Mais de duas mil pessoas ganharam a quadra, estimada em R$ 1.701,29.