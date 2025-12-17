VEJA OS SINTOMAS

Após alerta da OMS, especialista diz que 'super gripe' já deve circular na Bahia

OMS emitiu alerta para o crescimento da circulação de uma nova variante do vírus Influenza, o vírus da gripe

Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:00

Veja quais são os principais sintomas da doença Crédito: Freepik/Reprodução

O alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o avanço de uma nova variante do vírus Influenza acendeu o sinal de atenção entre especialistas. Novas mutações do vírus Influenza A (H3N2), subclado K (J.2.4.1), identificadas em diversos países, provocam um quadro conhecido como 'super gripe' pela gravidade dos sintomas. A variante já está em circulação em regiões da América do Norte, Europa e Ásia. No Brasil, o vírus foi detectado em amostras do Pará. A proximidade com as festas de final de ano acende o alerta para a disseminação da doença que já deve estar em circulação na Bahia.

O Ministério da Saúde confirmou a identificação do subclado K da Influenza A (H3N2), a 'gripe K', em amostras analisadas no estado do Pará. A informação consta do Informe de Vigilância das Síndromes Gripais, referente à Semana Epidemiológica 49, divulgado em 12 de dezembro. De acordo com o documento, também foi identificado o subclado J.2.4 do mesmo vírus.

Quem faz aviso sobre a disseminação em outros estados é o virologista Gúbio Soares. O especialista afirma que o avanço da doença tem provocado internamentos em países da Europa, onde sete novas cepas do vírus circulam sem controle. Segundo ele, é provável que elas estejam em circulação na Bahia. "Estamos vendo casos de pessoas com sintomas gripais muito fortes que ficam de cama, com muitas dores, que não passam com medicamentos. Isso significa, pelos sintomas, que o vírus está circulando", afirma.

Enquanto a disseminação do vírus coincide com a chegada do inverno no hemisfério Norte, período tradicionalmente marcado por aumento de infecções respiratórias, o Brasil se aproxima da estação mais quente do ano, o verão. Para o virologista, no entanto, o alerta permanece, especialmente pelas festas de final de ano, que contribuem para aglomerações e disseminação de doenças.

"Muitos brasileiros que vivem na Europa aproveitam as festas de final de ano para passar as festas com suas famílias no Brasil. Muitos estrangeiros vêm para cidades turísticas do país. Então, o vírus vai se espalhar rapidamente", acrescenta Gúbio Soares. O virologista chama atenção ainda para o fato de que a vacina aplicada neste ano não ter tanta eficácia para as mutações do vírus Influenza A. A doença também se espalha em outras regiões. No Sudeste asiático, 43% das pessoas diagnosticadas com gripe estão com essa variação da doença.

A vacina que vai ser aplicada em 2026 já está pronta? Se já está, por que não começar a vacinar logo no início de janeiro? O governo deveria lançar uma campanha e começar a vacinar as pessoas idosas, crianças, com câncer, imunocomprometida, as pessoas com doenças crônicas. Esses grupos que são os mais atingidos Gúbio Soares Virologista

O especialista defende que a campanha da vacina contra a gripe deve ser antecipada para evitar casos graves provocados pelas mutações. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde, que não informou se pretende adiantar o calendário vacinal.

Sintomas

Na última sexta-feira (12), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) reforçou o alerta para a doença em nota informativa, destacando a importância do monitoramento da evolução do vírus, da ampliação da cobertura vacinal e da preparação dos sistemas de saúde para uma possível temporada de doenças respiratórias mais intensa e precoce em 2026.

A Opas reiterou a recomendação da vacinação especialmente para idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e outros grupos de risco, ressaltando que a imunização ajuda a reduzir complicações e a pressão sobre os serviços hospitalares. Os sintomas da doença incluem febre alta no início do contágio, inflamação na garganta, calafrios, perda de apetite, irritação nos olhos, vômito, dores articulares, tosse, mal-estar e diarreia.