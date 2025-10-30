SAÚDE

Gripe e alimentação: o que realmente ajuda o corpo a se recuperar mais rápido

Especialistas explicam a perda de apetite e dão dicas de nutrientes essenciais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:00

Descubra se a sabedoria popular da canja de galinha realmente funciona. Crédito: Pexels

Quando a gripe ou um resfriado atacam, a clássica canja de galinha, chá quente fumegante e metade de uma laranja surgem imediatamente como dicas populares para uma recuperação mais rápida. Contudo, fica a dúvida: será que esses alimentos realmente nos ajudam a nos sentir melhor ou até mesmo a combater o mal-estar e acelerar a melhora na saúde?

A nutrição equilibrada mostra-se crucial para fortalecer o sistema imunológico e, além disso, aumentar seus níveis de energia, auxiliando diretamente na recuperação. Nutricionistas alertam, entretanto, que a doença muitas vezes sufoca nosso apetite, justamente no momento em que a alimentação saudável é mais necessária para o organismo.

Perder o apetite ou a sede é, na verdade, um sinal de que seu sistema imunológico está trabalhando em excesso para combater a infecção, conforme explica a nutricionista Colleen Tewksbury. Portanto, priorizar líquidos, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais torna-se um desafio difícil quando você apenas deseja descansar e se sente mal.

Por que a fome some quando você adoece

A relação complexa entre alimentação e doença, bem como a perda de apetite durante o mal-estar, não é totalmente compreendida pelos cientistas. Veja bem, o sistema imunológico requer muita energia para combater a infecção, sendo por isso recomendado que você consuma alimentos saudáveis enquanto estiver doente.

O imunobiologista Ruslan Medzhitov observa que nossos corpos são otimizados para a sobrevivência e nem sempre para nos fazer sentir melhor. Antes que a entrega de pizza fosse uma opção, procurar comida doente significava expor um corpo enfraquecido a predadores ou gastar energia excessiva. Embora a vida tenha mudado, esses resquícios evolutivos ainda podem desempenhar um papel na redução do nosso apetite.

O corpo também faz trocas fisiológicas para obter energia no decorrer de uma doença. Normalmente, a glicose dos alimentos abastece o corpo, mas em jejum, como durante uma doença, ele utiliza os ácidos graxos, uma fonte armazenada de alta energia. Essa mudança pode proteger os tecidos e órgãos da inflamação causada por alguns patógenos.

A importância da hidratação e dos nutrientes certos

Você precisa manter uma nutrição equilibrada para que possa acelerar a recuperação e ajudar ativamente a fortalecer a sua imunidade. A nutricionista Shea Mills sugere que comer porções mais frequentes, do tamanho de lanches, pode ser mais saboroso e agradável do que as refeições maiores a que estamos habituados quando saudáveis.

Procure manter um bom equilíbrio de macronutrientes, vitaminas e minerais, adicionando proteínas, carboidratos, frutas ou vegetais em cada lanche. Essa fórmula nutritiva é a origem da lenda da canja de galinha. As sopas à base de caldo possuem "todos esses componentes, além de vitaminas, minerais e eletrólitos", explica Tewksbury.

Sopas quentes e fumegantes também são muito recomendadas, pois ajudam significativamente a quebrar o muco em infecções do trato respiratório superior. Ela preenche uma série de requisitos importantes. É vital, antes de tudo, concentrar-se em beber líquidos, uma vez que a hidratação é parte essencial do combate a quase todas as doenças.

Para promover a hidratação correta, tome bebidas descafeinadas, como chás de ervas, água, sucos de frutas e bebidas com baixo teor de açúcar que contenham eletrólitos, como água de coco ou de cacto, segundo Mills. Shakes de proteína ou *smoothies* fornecem nutrientes essenciais se o seu apetite para alimentos sólidos estiver muito baixo.

Vitaminas e suplementos: o que funciona

A vitamina C atua como um poderoso antioxidante, ajudando as células imunológicas tanto a prevenir quanto a combater infecções. Você encontra a vitamina C prontamente em frutas e vegetais, portanto, adicione-os à sua dieta. A vitamina D, por sua vez, pode melhorar a resposta imunológica e, além disso, diminuir a duração da doença.

Você encontra vitamina D naturalmente em peixes oleosos, cogumelos e carne vermelha, mas alguns cereais e produtos lácteos são fortificados com quantidades extras. A suplementação de zinco, quando usada corretamente no início de certos tipos de infecções do trato respiratório superior, reduz a intensidade e a duração de alguns vírus.

Contudo, você precisa usar o zinco logo no início, em até 24 horas após o surgimento dos sintomas, e deve evitar o uso prolongado, pois ele pode causar danos em altas doses. Mills adverte que, antes de experimentar qualquer suplemento nutricional, você deve falar com seu médico ou nutricionista para garantir a dosagem correta e evitar interações com medicamentos atuais.

Ouvindo o que o corpo pede

Outros alimentos podem trazer alívio, como um picolé frio ou um chá quente, dependendo de suas doenças. A capsaicina, presente na pimenta malagueta, pode ajudar a quebrar o muco e abrir as vias aéreas; no entanto, em alguns casos, ela também pode causar náusea ou estimular a produção de mais muco, por isso é bom ter atenção.

Medzhitov afirma que "o desejo por um tipo de alimento e a aversão por outro não são preferências aleatórias". São sinais que milhões de anos de seleção evolutiva ensinaram seu corpo a reconhecer. A melhor estratégia, portanto, é ouvir seu corpo e comer o que parece mais atraente e confortável para você.