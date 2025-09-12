ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Veja 5 motivos para incluir gengibre na dieta e ganhar benefícios na saúde

Pesquisas confirmam que o gengibre pode fortalecer a imunidade e aliviar desconfortos

Agência Correio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:00

Descubra como o gengibre atua na saúde com base em estudos científicos Crédito: Freepik

O gengibre, conhecido por seu sabor marcante, é muito mais do que um simples tempero. Essa raiz tem sido usada ao longo da história como recurso medicinal e, hoje, encontra respaldo em pesquisas científicas que comprovam seus efeitos positivos no organismo.

'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer 1 de 9

Estudos recentes reforçam que o gengibre pode ser um aliado importante para a saúde, tanto em doenças inflamatórias quanto em situações mais simples do dia a dia, como alívio de náuseas.

Veja os principais benefícios já comprovados pela ciência.

1. Efeito anti-inflamatório reconhecido

De acordo com um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, o gengibre apresenta moléculas bioativas chamadas gingerol e shogaol, que têm ação anti-inflamatória e antioxidante.

Essas substâncias reduzem danos celulares, retardam o envelhecimento precoce e contribuem para melhorar a qualidade de vida de pessoas com condições como artrite reumatoide, lúpus e doença inflamatória intestinal.

2. Reforço natural para a imunidade

O consumo regular da raiz também favorece o fortalecimento do sistema imunológico. Isso ocorre porque o gengibre estimula a produção de glutationa, um antioxidante essencial para a defesa do organismo.

Com essa ação, o corpo fica mais preparado para enfrentar vírus, bactérias e situações de estresse físico, o que torna a raiz uma aliada importante principalmente em épocas de maior incidência de gripes e resfriados.

3. Combate a náuseas e mal-estar

Outro estudo disponível na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA aponta o potencial terapêutico do gengibre no trato gastrointestinal. A raiz é eficaz no alívio de náuseas e vômitos, especialmente em gestantes e em pessoas no período pós-operatório.

Além disso, o gengibre favorece a digestão, reduz o inchaço abdominal e diminui a produção de gases, sendo uma alternativa natural para quem busca mais conforto após as refeições.

4. Proteção ao sistema cardiovascular

O gengibre também pode ajudar a manter o coração saudável. Seus componentes atuam no controle da pressão arterial, na redução do colesterol ruim (LDL) e na regulação dos triglicerídeos, fatores importantes para prevenir doenças cardiovasculares.

Apesar dos benefícios, especialistas alertam que pessoas com diabetes, hipertensão ou problemas cardíacos devem consultar o médico antes de consumir a raiz em excesso, já que ela pode interagir com determinados medicamentos.

5. Alternativa para cólicas menstruais

Um estudo publicado no Jornal de Medicina Alternativa e Complementar (EUA) testou o efeito do gengibre em 150 mulheres durante o período menstrual. As participantes que ingeriram 1g da raiz por três dias relataram redução significativa das dores.

De acordo com a pesquisa, o efeito relaxante do gengibre nos músculos uterinos foi semelhante ao de medicamentos analgésicos, mostrando-se uma alternativa natural para quem busca aliviar cólicas.

Formas práticas de incluir na rotina

O gengibre pode ser consumido de diferentes maneiras: fresco ou ralado, em chás, em sucos, ou até como tempero em pratos quentes e saladas. Também existem versões em pó ou em extrato, que facilitam o uso no dia a dia.