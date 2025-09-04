SAÚDE E BEM-ESTAR

Beber água com limão e gengibre ajuda a emagrecer; veja dicas importantes

Descubra por que essa combinação pode acelerar o metabolismo e fortalecer sua saúde

Agência Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 07:00

Bebida refrescante e poderosa: saiba como o limão e o gengibre atuam juntos no corpo Crédito: Freepik

Beber água com limão e gengibre vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia de quem busca saúde e bem-estar. A mistura é refrescante, saborosa e está associada a benefícios que vão desde a melhora da digestão até o fortalecimento da imunidade.

Essa união poderosa desperta o interesse de quem deseja emagrecer de forma natural. Além de ajudar a eliminar toxinas, os ingredientes podem acelerar o metabolismo e prolongar a sensação de saciedade.

Logo cedo ou ao longo do dia, incluir essa bebida pode ser um hábito simples com grandes resultados para o corpo.

Benefícios da água com limão e gengibre

O limão é rico em vitamina C, minerais e antioxidantes. Ele fortalece o sistema imunológico, auxilia na digestão e pode até ajudar no processo de perda de peso ao estimular a produção de bile, importante para quebrar gorduras.

Já o gengibre, com seus compostos ativos chamados gingeróis, é conhecido por sua ação anti-inflamatória, antioxidante e termogênica. Isso significa que ele pode aumentar a temperatura corporal e ajudar o corpo a queimar mais calorias.

Quando combinados, limão e gengibre potencializam seus efeitos, trazendo ainda mais benefícios, como:

Melhora da digestão;

Combate a náuseas;



Reforço da imunidade;



Auxílio no controle de peso;



Ação contra inflamações.



Receita simples para preparar em casa

Para aproveitar as vantagens da mistura, basta seguir essa receita prática:

Ingredientes:

4 fatias de gengibre

500 ml de água



Suco de 1 limão



Gelo (opcional)



Modo de preparo:

Ferva as fatias de gengibre na água até começar a borbulhar. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos.

Coe, adicione o suco de limão e sirva.



Pronto: uma bebida leve, saborosa e cheia de nutrientes.

Cuidados e contraindicações

Apesar de ser natural, o consumo excessivo pode trazer desconfortos. O gengibre, em grandes quantidades, pode causar refluxo, irritação bucal ou diarreia.

Gestantes devem limitar a ingestão a 1 g por dia, e pessoas com hipertireoidismo, hipertensão ou que usam anticoagulantes precisam evitar o consumo.