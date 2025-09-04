Beber água com limão e gengibre ajuda a emagrecer; veja dicas importantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 07:00
Beber água com limão e gengibre vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia de quem busca saúde e bem-estar. A mistura é refrescante, saborosa e está associada a benefícios que vão desde a melhora da digestão até o fortalecimento da imunidade.
Essa união poderosa desperta o interesse de quem deseja emagrecer de forma natural. Além de ajudar a eliminar toxinas, os ingredientes podem acelerar o metabolismo e prolongar a sensação de saciedade.
'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer
Logo cedo ou ao longo do dia, incluir essa bebida pode ser um hábito simples com grandes resultados para o corpo.
O limão é rico em vitamina C, minerais e antioxidantes. Ele fortalece o sistema imunológico, auxilia na digestão e pode até ajudar no processo de perda de peso ao estimular a produção de bile, importante para quebrar gorduras.
Já o gengibre, com seus compostos ativos chamados gingeróis, é conhecido por sua ação anti-inflamatória, antioxidante e termogênica. Isso significa que ele pode aumentar a temperatura corporal e ajudar o corpo a queimar mais calorias.
Quando combinados, limão e gengibre potencializam seus efeitos, trazendo ainda mais benefícios, como:
Para aproveitar as vantagens da mistura, basta seguir essa receita prática:
Ingredientes:
Modo de preparo:
Pronto: uma bebida leve, saborosa e cheia de nutrientes.
Apesar de ser natural, o consumo excessivo pode trazer desconfortos. O gengibre, em grandes quantidades, pode causar refluxo, irritação bucal ou diarreia.
Gestantes devem limitar a ingestão a 1 g por dia, e pessoas com hipertireoidismo, hipertensão ou que usam anticoagulantes precisam evitar o consumo.
Já o limão pode piorar sintomas de gastrite e refluxo devido à sua acidez. Também pode causar ardência em quem tem aftas.