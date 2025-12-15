DINHEIRO AOS MONTES

Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Alguns serão beneficiados com muita prosperidade financeira no ano que está chegando

Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:17

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

De acordo com os astrólogos, o céu indica que 2026 terá um ambiente mais propício para crescimento, viradas positivas e expansão profissional, especialmente para quem se organiza e faz escolhas conscientes. Isso não significa riqueza imediata ou ganhos sem esforço, mas a previsão é que alguns signos conseguirão se alinhar a ponto de juntar um monte de dinheiro, ser reconhecido no que faz e poder gritar: "Eu sou ricaa!"

Veja quais signos podem ficar ricos em 2026 de acordo com os astrólogos Nai Tomayno e Yub Miranda, do Personare:

Câncer

Câncer inicia 2026 vivendo um novo ciclo profissional e financeiro. A conjunção de Saturno e Netuno em Áries, a partir de fevereiro, muda a lógica do trabalho: não dá mais para atuar apenas por segurança ou para agradar outras pessoas. O crescimento vem quando há propósito e alinhamento com a própria essência.

Gêmeos

Gêmeos vive um ano de reviravoltas profissionais, motivadas por uma inquietação interna: a necessidade de fazer algo que tenha mais sentido. Esse incômodo impulsiona mudanças importantes. O céu favorece empreendedorismo, inovação e uso de tecnologia, áreas em que Gêmeos tem facilidade natural. Sendo assim, até junho, Júpiter amplia as oportunidades financeiras, principalmente quando o signo compartilha conhecimento, atua com ensino, consultorias ou projetos autorais. Conexões e redes de contato serão decisivas para gerar ganhos.

Leão

Leão entra em um dos períodos mais expansivos da sua vida profissional. O ano favorece crescimento, visibilidade e reconhecimento, especialmente para quem deseja se tornar referência na própria área. A grande virada começa em 30 de junho, quando Júpiter entra em Leão e inicia um ciclo de expansão que se estende até julho de 2027. Esse trânsito amplia oportunidades, fortalece a autoconfiança e ajuda Leão a ocupar posições de destaque.