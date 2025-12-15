Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:17
De acordo com os astrólogos, o céu indica que 2026 terá um ambiente mais propício para crescimento, viradas positivas e expansão profissional, especialmente para quem se organiza e faz escolhas conscientes. Isso não significa riqueza imediata ou ganhos sem esforço, mas a previsão é que alguns signos conseguirão se alinhar a ponto de juntar um monte de dinheiro, ser reconhecido no que faz e poder gritar: "Eu sou ricaa!"
Veja quais signos podem ficar ricos em 2026 de acordo com os astrólogos Nai Tomayno e Yub Miranda, do Personare:
Câncer inicia 2026 vivendo um novo ciclo profissional e financeiro. A conjunção de Saturno e Netuno em Áries, a partir de fevereiro, muda a lógica do trabalho: não dá mais para atuar apenas por segurança ou para agradar outras pessoas. O crescimento vem quando há propósito e alinhamento com a própria essência.
Gêmeos vive um ano de reviravoltas profissionais, motivadas por uma inquietação interna: a necessidade de fazer algo que tenha mais sentido. Esse incômodo impulsiona mudanças importantes. O céu favorece empreendedorismo, inovação e uso de tecnologia, áreas em que Gêmeos tem facilidade natural. Sendo assim, até junho, Júpiter amplia as oportunidades financeiras, principalmente quando o signo compartilha conhecimento, atua com ensino, consultorias ou projetos autorais. Conexões e redes de contato serão decisivas para gerar ganhos.
Leão entra em um dos períodos mais expansivos da sua vida profissional. O ano favorece crescimento, visibilidade e reconhecimento, especialmente para quem deseja se tornar referência na própria área. A grande virada começa em 30 de junho, quando Júpiter entra em Leão e inicia um ciclo de expansão que se estende até julho de 2027. Esse trânsito amplia oportunidades, fortalece a autoconfiança e ajuda Leão a ocupar posições de destaque.
