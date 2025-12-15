Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Alguns serão beneficiados com muita prosperidade financeira no ano que está chegando

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:17

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

De acordo com os astrólogos, o céu indica que 2026 terá um ambiente mais propício para crescimento, viradas positivas e expansão profissional, especialmente para quem se organiza e faz escolhas conscientes. Isso não significa riqueza imediata ou ganhos sem esforço, mas a previsão é que alguns signos conseguirão se alinhar a ponto de juntar um monte de dinheiro, ser reconhecido no que faz e poder gritar: "Eu sou ricaa!"

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

LEIA MAIS

O que é seu encontra o caminho de volta: amor ganha nova chance para alguns signos ainda esta semana (15 de dezembro)

Novo ciclo começa hoje e muda o destino do mês de alguns signos (15 de dezembro)

Universo alerta: Mensagens inesperadas e reencontros mexem com o coração dos signos hoje (15 de dezembro)

Tudo começa a fluir melhor para estes 3 signos a partir de hoje (15 de dezembro)

Marte entra em Capricórnio e muda os rumos de todos os signos nesta segunda-feira (15 de dezembro)

Veja quais signos podem ficar ricos em 2026 de acordo com os astrólogos Nai Tomayno e Yub Miranda, do Personare:

Câncer

Câncer inicia 2026 vivendo um novo ciclo profissional e financeiro. A conjunção de Saturno e Netuno em Áries, a partir de fevereiro, muda a lógica do trabalho: não dá mais para atuar apenas por segurança ou para agradar outras pessoas. O crescimento vem quando há propósito e alinhamento com a própria essência.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Gêmeos

Gêmeos vive um ano de reviravoltas profissionais, motivadas por uma inquietação interna: a necessidade de fazer algo que tenha mais sentido. Esse incômodo impulsiona mudanças importantes. O céu favorece empreendedorismo, inovação e uso de tecnologia, áreas em que Gêmeos tem facilidade natural. Sendo assim, até junho, Júpiter amplia as oportunidades financeiras, principalmente quando o signo compartilha conhecimento, atua com ensino, consultorias ou projetos autorais. Conexões e redes de contato serão decisivas para gerar ganhos.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Leão

Leão entra em um dos períodos mais expansivos da sua vida profissional. O ano favorece crescimento, visibilidade e reconhecimento, especialmente para quem deseja se tornar referência na própria área. A grande virada começa em 30 de junho, quando Júpiter entra em Leão e inicia um ciclo de expansão que se estende até julho de 2027. Esse trânsito amplia oportunidades, fortalece a autoconfiança e ajuda Leão a ocupar posições de destaque.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Leia mais

Imagem - José de Abreu faz post indignado com Zezé Di Camargo: 'Oportunista'

José de Abreu faz post indignado com Zezé Di Camargo: 'Oportunista'

Imagem - Dona de Mim: veja como será o reencontro de Ellen e Sofia nesta segunda (15)

Dona de Mim: veja como será o reencontro de Ellen e Sofia nesta segunda (15)

Imagem - Hora de acelerar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (15)

Hora de acelerar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (15)

Tags:

Dinheiro Riqueza Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Lorena Maria expõe mensagens de MC Daniel e desmente empresários do cantor sobre traição durante gravidez: ‘Lembro de você pelada’

Lorena Maria expõe mensagens de MC Daniel e desmente empresários do cantor sobre traição durante gravidez: ‘Lembro de você pelada’
Imagem - Lore Improta encanta web ao mostrar primeira vez da filha Liz no Cristo Redentor

Lore Improta encanta web ao mostrar primeira vez da filha Liz no Cristo Redentor
Imagem - O que significa quando seu cão começa a se espreguiçar na sua frente ao chegar em casa?

O que significa quando seu cão começa a se espreguiçar na sua frente ao chegar em casa?

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Tarot aponta segunda-feira (15) decisiva que redefine caminhos dos signos
03

Tarot aponta segunda-feira (15) decisiva que redefine caminhos dos signos

Imagem - Resultado da Quina 6903, desta segunda-feira (15)
04

Resultado da Quina 6903, desta segunda-feira (15)