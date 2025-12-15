Marte entra em Capricórnio e muda os rumos de todos os signos nesta segunda-feira (15 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:00
Hoje, dia 15 de dezembro, Marte entra em Capricórnio e inaugura um período mais prático, estratégico e orientado para resultados. Depois de semanas marcadas por dúvidas, confusão e sensação de indefinição, este movimento ajuda a transformar intenção em ação. O universo passa a exigir responsabilidade, maturidade e escolhas mais conscientes. Nada acontece por acaso agora: cada passo tem consequência, e cada decisão pode construir algo sólido para o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Este é um período de ajustes entre quem você é e quem está se tornando. O impulso para avançar na sua missão de vida cresce, mas pode gerar conflitos internos. Use esse momento para abandonar padrões antigos e investir em evolução pessoal.
Dica cósmica: Crescer também exige deixar versões antigas para trás.
Touro
Você entra em uma fase de maior estabilidade e direcionamento. Mesmo que o começo traga alguma insegurança, sua paciência natural ajuda a atravessar qualquer incerteza. Aos poucos, a clareza retorna e você se sente mais inspirado a seguir adiante.
Dica cósmica: Confie no seu ritmo; ele sempre te leva longe.
Gêmeos
Questões financeiras, investimentos e recursos compartilhados ganham destaque. Este é um período que pede mais profundidade emocional e menos controle racional. O universo convida você a lidar melhor com vulnerabilidades.
Dica cósmica: Dividir responsabilidades também é um ato de confiança.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer
Relacionamentos se tornam um espelho importante. Você aprende a diferença entre impor vontades e se posicionar com firmeza. Quando age pensando no equilíbrio das relações, os resultados tendem a ser positivos.
Dica cósmica: Assertividade não precisa vir acompanhada de dureza.
Leão
Trabalho, rotina e saúde pedem mais atenção neste período. Há energia para concluir tarefas e assumir liderança, mas é importante agir com cuidado e consciência. Organização será sua maior aliada.
Dica cósmica: Disciplina também é uma forma de autocuidado.
Virgem
Criatividade, prazer e projetos ligados à expressão pessoal ganham força. Ideias surgem com mais clareza e entusiasmo, especialmente depois de um início um pouco nebuloso. Preste atenção aos seus pressentimentos.
Dica cósmica: Suas ideias merecem ser levadas a sério.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Libra
Assuntos familiares e emocionais podem trazer desafios no começo desse ciclo. Paciência será essencial para lidar com tensões sem motivo aparente. Com o tempo, você entende melhor o que precisa ser ajustado.
Dica cósmica: Nem toda reação precisa ser imediata.
Escorpião
Estudos, comunicação e trocas intelectuais se intensificam. Apesar de alguma confusão inicial, você ganha força para se posicionar e defender suas ideias. Anote insights; eles serão úteis mais adiante.
Dica cósmica: Clareza vem quando você organiza seus pensamentos.
Sagitário
O foco se volta para finanças e segurança material. Evite excessos e gastos impulsivos agora. Em breve, surgem boas ideias para fortalecer sua estabilidade econômica.
Dica cósmica: Planejamento hoje é liberdade amanhã.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Capricórnio
Com Marte no seu signo, sua ambição e determinação se intensificam. Mesmo com momentos de dúvida, você sente mais energia para agir, se destacar e assumir protagonismo.
Dica cósmica: Confie na sua capacidade de liderança.
Aquário
Este é um período mais introspectivo. Você pode sentir necessidade de silêncio, recolhimento e reflexão. Cuidar do outro também ajuda você a se reorganizar internamente.
Dica cósmica: Escutar o que está por dentro é essencial agora.
Peixes
Amizades, projetos futuros e planos coletivos ganham destaque. No início, limites podem parecer confusos, mas logo tudo se ajusta. Bons projetos compartilhados tendem a avançar.
Dica cósmica: Compartilhar sonhos fortalece caminhos.