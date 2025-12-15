Acesse sua conta
Marte entra em Capricórnio e muda os rumos de todos os signos nesta segunda-feira (15 de dezembro)

A partir de hoje, foco, responsabilidade e ação consciente passam a guiar escolhas e caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 15 de dezembro, Marte entra em Capricórnio e inaugura um período mais prático, estratégico e orientado para resultados. Depois de semanas marcadas por dúvidas, confusão e sensação de indefinição, este movimento ajuda a transformar intenção em ação. O universo passa a exigir responsabilidade, maturidade e escolhas mais conscientes. Nada acontece por acaso agora: cada passo tem consequência, e cada decisão pode construir algo sólido para o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Este é um período de ajustes entre quem você é e quem está se tornando. O impulso para avançar na sua missão de vida cresce, mas pode gerar conflitos internos. Use esse momento para abandonar padrões antigos e investir em evolução pessoal.

Dica cósmica: Crescer também exige deixar versões antigas para trás.

Touro

Você entra em uma fase de maior estabilidade e direcionamento. Mesmo que o começo traga alguma insegurança, sua paciência natural ajuda a atravessar qualquer incerteza. Aos poucos, a clareza retorna e você se sente mais inspirado a seguir adiante.

Dica cósmica: Confie no seu ritmo; ele sempre te leva longe.

Gêmeos

Questões financeiras, investimentos e recursos compartilhados ganham destaque. Este é um período que pede mais profundidade emocional e menos controle racional. O universo convida você a lidar melhor com vulnerabilidades.

Dica cósmica: Dividir responsabilidades também é um ato de confiança.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Relacionamentos se tornam um espelho importante. Você aprende a diferença entre impor vontades e se posicionar com firmeza. Quando age pensando no equilíbrio das relações, os resultados tendem a ser positivos.

Dica cósmica: Assertividade não precisa vir acompanhada de dureza.

Leão

Trabalho, rotina e saúde pedem mais atenção neste período. Há energia para concluir tarefas e assumir liderança, mas é importante agir com cuidado e consciência. Organização será sua maior aliada.

Dica cósmica: Disciplina também é uma forma de autocuidado.

Virgem

Criatividade, prazer e projetos ligados à expressão pessoal ganham força. Ideias surgem com mais clareza e entusiasmo, especialmente depois de um início um pouco nebuloso. Preste atenção aos seus pressentimentos.

Dica cósmica: Suas ideias merecem ser levadas a sério.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra

Assuntos familiares e emocionais podem trazer desafios no começo desse ciclo. Paciência será essencial para lidar com tensões sem motivo aparente. Com o tempo, você entende melhor o que precisa ser ajustado.

Dica cósmica: Nem toda reação precisa ser imediata.

Escorpião

Estudos, comunicação e trocas intelectuais se intensificam. Apesar de alguma confusão inicial, você ganha força para se posicionar e defender suas ideias. Anote insights; eles serão úteis mais adiante.

Dica cósmica: Clareza vem quando você organiza seus pensamentos.

Sagitário

O foco se volta para finanças e segurança material. Evite excessos e gastos impulsivos agora. Em breve, surgem boas ideias para fortalecer sua estabilidade econômica.

Dica cósmica: Planejamento hoje é liberdade amanhã.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Com Marte no seu signo, sua ambição e determinação se intensificam. Mesmo com momentos de dúvida, você sente mais energia para agir, se destacar e assumir protagonismo.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de liderança.

Aquário

Este é um período mais introspectivo. Você pode sentir necessidade de silêncio, recolhimento e reflexão. Cuidar do outro também ajuda você a se reorganizar internamente.

Dica cósmica: Escutar o que está por dentro é essencial agora.

Peixes

Amizades, projetos futuros e planos coletivos ganham destaque. No início, limites podem parecer confusos, mas logo tudo se ajusta. Bons projetos compartilhados tendem a avançar.

Dica cósmica: Compartilhar sonhos fortalece caminhos.

