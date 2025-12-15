ASTROLOGIA

Marte entra em Capricórnio e muda os rumos de todos os signos nesta segunda-feira (15 de dezembro)

A partir de hoje, foco, responsabilidade e ação consciente passam a guiar escolhas e caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 15 de dezembro, Marte entra em Capricórnio e inaugura um período mais prático, estratégico e orientado para resultados. Depois de semanas marcadas por dúvidas, confusão e sensação de indefinição, este movimento ajuda a transformar intenção em ação. O universo passa a exigir responsabilidade, maturidade e escolhas mais conscientes. Nada acontece por acaso agora: cada passo tem consequência, e cada decisão pode construir algo sólido para o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Este é um período de ajustes entre quem você é e quem está se tornando. O impulso para avançar na sua missão de vida cresce, mas pode gerar conflitos internos. Use esse momento para abandonar padrões antigos e investir em evolução pessoal.

Dica cósmica: Crescer também exige deixar versões antigas para trás.

Touro

Você entra em uma fase de maior estabilidade e direcionamento. Mesmo que o começo traga alguma insegurança, sua paciência natural ajuda a atravessar qualquer incerteza. Aos poucos, a clareza retorna e você se sente mais inspirado a seguir adiante.

Dica cósmica: Confie no seu ritmo; ele sempre te leva longe.

Gêmeos

Questões financeiras, investimentos e recursos compartilhados ganham destaque. Este é um período que pede mais profundidade emocional e menos controle racional. O universo convida você a lidar melhor com vulnerabilidades.

Dica cósmica: Dividir responsabilidades também é um ato de confiança.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer

Relacionamentos se tornam um espelho importante. Você aprende a diferença entre impor vontades e se posicionar com firmeza. Quando age pensando no equilíbrio das relações, os resultados tendem a ser positivos.

Dica cósmica: Assertividade não precisa vir acompanhada de dureza.

Leão

Trabalho, rotina e saúde pedem mais atenção neste período. Há energia para concluir tarefas e assumir liderança, mas é importante agir com cuidado e consciência. Organização será sua maior aliada.

Dica cósmica: Disciplina também é uma forma de autocuidado.

Virgem

Criatividade, prazer e projetos ligados à expressão pessoal ganham força. Ideias surgem com mais clareza e entusiasmo, especialmente depois de um início um pouco nebuloso. Preste atenção aos seus pressentimentos.

Dica cósmica: Suas ideias merecem ser levadas a sério.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra

Assuntos familiares e emocionais podem trazer desafios no começo desse ciclo. Paciência será essencial para lidar com tensões sem motivo aparente. Com o tempo, você entende melhor o que precisa ser ajustado.

Dica cósmica: Nem toda reação precisa ser imediata.

Escorpião

Estudos, comunicação e trocas intelectuais se intensificam. Apesar de alguma confusão inicial, você ganha força para se posicionar e defender suas ideias. Anote insights; eles serão úteis mais adiante.

Dica cósmica: Clareza vem quando você organiza seus pensamentos.

Sagitário

O foco se volta para finanças e segurança material. Evite excessos e gastos impulsivos agora. Em breve, surgem boas ideias para fortalecer sua estabilidade econômica.

Dica cósmica: Planejamento hoje é liberdade amanhã.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio

Com Marte no seu signo, sua ambição e determinação se intensificam. Mesmo com momentos de dúvida, você sente mais energia para agir, se destacar e assumir protagonismo.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de liderança.

Aquário

Este é um período mais introspectivo. Você pode sentir necessidade de silêncio, recolhimento e reflexão. Cuidar do outro também ajuda você a se reorganizar internamente.

Dica cósmica: Escutar o que está por dentro é essencial agora.

Peixes

Amizades, projetos futuros e planos coletivos ganham destaque. No início, limites podem parecer confusos, mas logo tudo se ajusta. Bons projetos compartilhados tendem a avançar.