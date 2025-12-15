Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

O dia ativa clareza, intenção e oportunidades que transformam desejos em realidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:00

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta segunda-feira, 15 de dezembro, traz uma energia de profundidade e definição. Não é apenas sobre sorte momentânea, mas sobre entender com clareza o que você deseja atrair para a sua vida. Para quatro signos, este é um ponto de virada em que intenção, atitude e confiança se alinham, abrindo espaço para uma abundância mais consciente e duradoura. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de dezembro): clareza nas finanças evita desgastes desnecessários

Cor e número da sorte de hoje (15 de dezembro): clareza nas finanças evita desgastes desnecessários

Imagem - O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo

O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo

Imagem - Decisões importantes e energia de renovação: o que a semana (entre 15 e 21 de dezembro) reserva para cada signo

Decisões importantes e energia de renovação: o que a semana (entre 15 e 21 de dezembro) reserva para cada signo

1. Touro

Você tem muito claro o que deseja atrair, e os relacionamentos ganham destaque. Ao se permitir viver mais experiências e ampliar suas possibilidades, a sensação de sorte aumenta naturalmente. Pequenos movimentos colocam você no lugar certo para encontros, conexões e escolhas felizes.

Dica cósmica: Quanto mais você se movimenta, mais oportunidades surgem.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

2. Escorpião

O dia traz foco, direção e uma conexão profunda com seu propósito. Você passa a enxergar com mais clareza o que faz sentido para sua vida e entende como suas escolhas impactam seu futuro. Uma mudança interna sutil redefine sua trajetória e fortalece sua autoconfiança.

Dica cósmica: Alinhar-se consigo mesmo é o primeiro passo para atrair abundância.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

3. Peixes

Planos futuros, sonhos e desejos de expansão começam a ganhar forma. Mesmo sem decisões imediatas, você passa a visualizar possibilidades que antes pareciam distantes. Essa abertura mental atrai oportunidades acessíveis e positivas, algumas mais simples do que você imagina.

Dica cósmica: Imaginar já é uma forma poderosa de criar.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

4. Câncer

Seu estado emocional se eleva e você passa a enxergar beleza e romance nas pequenas coisas. Essa leveza transforma o dia e atrai experiências agradáveis, conexões sinceras e momentos de alegria genuína.

Dica cósmica: Sua sensibilidade é um ímã natural para coisas boas.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo Anjo da Prosperidade

Mais recentes

Imagem - Ex-braço direito de Faustão revela sonho de ser abduzida: 'Oro para ver um OVNI'

Ex-braço direito de Faustão revela sonho de ser abduzida: 'Oro para ver um OVNI'
Imagem - Quanto tempo de caminhada é suficiente para proteger o coração? O que importa são os minutos, não os passos

Quanto tempo de caminhada é suficiente para proteger o coração? O que importa são os minutos, não os passos
Imagem - Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
01

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal
03

Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal

Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM
04

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM