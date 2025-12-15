O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:37
Entre os dias 15 e 21 de dezembro, a semana carrega uma energia de avanço e consolidação. Mesmo perto do fim do ano, nada está parado: cada signo tem um dia específico em que decisões fluem melhor, oportunidades se apresentam e a confiança aumenta. Tudo o que foi vivido até aqui serviu como preparação. Agora, é hora de reconhecer o seu momento e agir. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Segunda-feira, 15 de dezembro
Este é um dia importante para investir no seu crescimento profissional. O foco se volta para metas de longo prazo, reconhecimento e escolhas que tragam mais estabilidade. Preste atenção aos caminhos que se abrem ao longo da semana, pois eles indicam onde vale concentrar sua energia.
Dica cósmica: Priorize o que constrói segurança e progresso duradouro.
Touro: Domingo, 21 de dezembro
O domingo marca o início de um período especialmente favorável para expansão e novos projetos. O momento pede ambição com calma, permitindo que você avance sem pressa, mas com firmeza. As próximas semanas ajudam a compensar desafios recentes e a reposicionar sua vida.
Dica cósmica: Diferencie cautela de medo; nem tudo que é novo precisa assustar.
Gêmeos: Quarta-feira, 17 de dezembro
Uma percepção importante sobre sua vida profissional pode surgir. Este é um dia de revelações internas que ajudam você a enxergar novas possibilidades e formatos de trabalho mais alinhados ao seu bem-estar. Caminhos alternativos ganham força.
Dica cósmica: Não ignore o que você sente só porque foge do padrão.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Câncer: Quinta-feira, 18 de dezembro
O dia favorece mudanças positivas e traz uma sensação maior de apoio e confiança. Tanto questões pessoais quanto profissionais tendem a fluir melhor quando você se permite acreditar mais em si.
Dica cósmica: Você não precisa mais lutar tanto para merecer coisas boas.
Leão: Sexta-feira, 19 de dezembro
Um dia que ajuda a virar a página e olhar para o futuro com entusiasmo. Projetos ganham clareza, a vida amorosa se aquece e você sente mais prazer em planejar o que vem pela frente.
Dica cósmica: Direcione sua energia para aquilo que faz seu coração vibrar.
Virgem: Segunda-feira, 15 de dezembro
O foco se volta para felicidade, prazer e satisfação pessoal. É um ótimo momento para tomar decisões que tragam mais leveza à sua rotina e às suas relações. Colocar-se como prioridade faz toda a diferença agora.
Dica cósmica: Seu bem-estar merece o mesmo empenho que suas obrigações.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Libra: Quinta-feira, 19 de dezembro
Conversas importantes, visibilidade e oportunidades profissionais marcam o dia. Você consegue se expressar melhor e atrair atenção positiva para suas habilidades. Um avanço significativo pode nascer de uma troca simples.
Dica cósmica: Use sua voz com intenção; ela pode abrir portas.
Escorpião: Quarta-feira, 17 de dezembro
Este é um dia de recompensa emocional. Escolher a si mesmo começa a gerar resultados concretos, trazendo mais alegria e sensação de merecimento.
Dica cósmica: Felicidade não precisa vir acompanhada de sofrimento.
Sagitário: Sexta-feira, 19 de dezembro
Um momento profundamente pessoal de renovação. O dia favorece encerramentos conscientes e a definição de novas intenções para o futuro. Você sente mais clareza sobre quem é e para onde quer ir.
Dica cósmica: Honre sua verdade ao iniciar um novo ciclo.
O drink que combina com cada signo
Capricórnio: Domingo, 21 de dezembro
Um dos períodos mais marcantes do ano começa agora. O dia favorece novos começos, ambições e decisões importantes, trazendo sensação de alinhamento entre esforço e recompensa.
Dica cósmica: Seja claro sobre seus desejos e não aceite menos do que merece.
Aquário: Segunda-feira, 15 de dezembro
O dia favorece introspecção e entendimento interno. Você percebe com mais nitidez o que já não faz sentido e sente necessidade de se alinhar com escolhas mais verdadeiras.
Dica cósmica: O silêncio também é uma forma de direção.
Peixes: Sexta-feira, 19 de dezembro
O foco se volta para carreira, reconhecimento e metas futuras. É um ótimo dia para definir intenções profissionais e acreditar no seu potencial de crescimento.
Dica cósmica: Seus sonhos são possíveis e merecem ser levados a sério.