O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo

Cada signo conta com um momento-chave para avançar, decidir e atrair oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:37

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Entre os dias 15 e 21 de dezembro, a semana carrega uma energia de avanço e consolidação. Mesmo perto do fim do ano, nada está parado: cada signo tem um dia específico em que decisões fluem melhor, oportunidades se apresentam e a confiança aumenta. Tudo o que foi vivido até aqui serviu como preparação. Agora, é hora de reconhecer o seu momento e agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Segunda-feira, 15 de dezembro

Este é um dia importante para investir no seu crescimento profissional. O foco se volta para metas de longo prazo, reconhecimento e escolhas que tragam mais estabilidade. Preste atenção aos caminhos que se abrem ao longo da semana, pois eles indicam onde vale concentrar sua energia.

Dica cósmica: Priorize o que constrói segurança e progresso duradouro.

Touro: Domingo, 21 de dezembro

O domingo marca o início de um período especialmente favorável para expansão e novos projetos. O momento pede ambição com calma, permitindo que você avance sem pressa, mas com firmeza. As próximas semanas ajudam a compensar desafios recentes e a reposicionar sua vida.

Dica cósmica: Diferencie cautela de medo; nem tudo que é novo precisa assustar.

Gêmeos: Quarta-feira, 17 de dezembro

Uma percepção importante sobre sua vida profissional pode surgir. Este é um dia de revelações internas que ajudam você a enxergar novas possibilidades e formatos de trabalho mais alinhados ao seu bem-estar. Caminhos alternativos ganham força.

Dica cósmica: Não ignore o que você sente só porque foge do padrão.

Câncer: Quinta-feira, 18 de dezembro

O dia favorece mudanças positivas e traz uma sensação maior de apoio e confiança. Tanto questões pessoais quanto profissionais tendem a fluir melhor quando você se permite acreditar mais em si.

Dica cósmica: Você não precisa mais lutar tanto para merecer coisas boas.

Leão: Sexta-feira, 19 de dezembro

Um dia que ajuda a virar a página e olhar para o futuro com entusiasmo. Projetos ganham clareza, a vida amorosa se aquece e você sente mais prazer em planejar o que vem pela frente.

Dica cósmica: Direcione sua energia para aquilo que faz seu coração vibrar.

Virgem: Segunda-feira, 15 de dezembro

O foco se volta para felicidade, prazer e satisfação pessoal. É um ótimo momento para tomar decisões que tragam mais leveza à sua rotina e às suas relações. Colocar-se como prioridade faz toda a diferença agora.

Dica cósmica: Seu bem-estar merece o mesmo empenho que suas obrigações.

Libra: Quinta-feira, 19 de dezembro

Conversas importantes, visibilidade e oportunidades profissionais marcam o dia. Você consegue se expressar melhor e atrair atenção positiva para suas habilidades. Um avanço significativo pode nascer de uma troca simples.

Dica cósmica: Use sua voz com intenção; ela pode abrir portas.

Escorpião: Quarta-feira, 17 de dezembro

Este é um dia de recompensa emocional. Escolher a si mesmo começa a gerar resultados concretos, trazendo mais alegria e sensação de merecimento.

Dica cósmica: Felicidade não precisa vir acompanhada de sofrimento.

Sagitário: Sexta-feira, 19 de dezembro

Um momento profundamente pessoal de renovação. O dia favorece encerramentos conscientes e a definição de novas intenções para o futuro. Você sente mais clareza sobre quem é e para onde quer ir.

Dica cósmica: Honre sua verdade ao iniciar um novo ciclo.

Capricórnio: Domingo, 21 de dezembro

Um dos períodos mais marcantes do ano começa agora. O dia favorece novos começos, ambições e decisões importantes, trazendo sensação de alinhamento entre esforço e recompensa.

Dica cósmica: Seja claro sobre seus desejos e não aceite menos do que merece.

Aquário: Segunda-feira, 15 de dezembro

O dia favorece introspecção e entendimento interno. Você percebe com mais nitidez o que já não faz sentido e sente necessidade de se alinhar com escolhas mais verdadeiras.

Dica cósmica: O silêncio também é uma forma de direção.

Peixes: Sexta-feira, 19 de dezembro

O foco se volta para carreira, reconhecimento e metas futuras. É um ótimo dia para definir intenções profissionais e acreditar no seu potencial de crescimento.

Dica cósmica: Seus sonhos são possíveis e merecem ser levados a sério.

