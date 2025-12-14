Acesse sua conta
5 signos recebem uma onda de amor profundo nesta semana (de 15 a 21 de dezembro)

A semana traz clareza e comprometimento para quem deseja um amor que dure

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 15 a 21 de dezembro chega com uma vibração emocional mais clara e madura, favorecendo quem está pronto para aprofundar sentimentos e transformar relações. É um período que fortalece vínculos, elimina dúvidas e abre espaço para declarações, decisões e caminhos afetivos mais seguros. Cinco signos se destacam por receber esse impulso direto para um amor mais consciente e duradouro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Você entra na semana com uma necessidade maior de levar o amor a sério. Surge clareza sobre o tipo de relação que deseja construir e disposição de fazer escolhas que sustentem essa nova fase. A energia favorece encontros significativos, conversas honestas e decisões sobre o futuro. Se está solteira, é um ótimo momento para se abrir ao novo.

Dica cósmica: Deixe espaço real na sua rotina para o amor acontecer.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem:

A semana pede vulnerabilidade, não a estratégica, mas a verdadeira. Abrir o coração sem calcular cada palavra aproxima você de quem ama. A vida afetiva ganha profundidade quando você comunica seus sentimentos de forma simples e sincera, sem perfeccionismo emocional.

Dica cósmica: Fale do que sente, mesmo que a frase não saia perfeita.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Gêmeos:

Você percebe gestos e atitudes que confirmam o quanto é querida. O amor chega com uma mistura deliciosa de acolhimento e aventura, trazendo leveza sem perder a segurança emocional que você vem valorizando cada vez mais.

Dica cósmica: Observe os detalhes, eles mostram mais do que palavras.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leão:

O amor que chega agora tem a ver com autenticidade. Você está mais consciente do que quer, e isso facilita encontrar ou fortalecer um relacionamento que realmente combina com seu caminho. É um período de escolhas firmes e cheias de verdade.

Dica cósmica: Escolha o que faz sua alma respirar fundo de alívio.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Peixes:

A semana abre portas para novas conexões e renova suas esperanças no amor. Você atrai pessoas mais maduras emocionalmente e ganha segurança para construir algo estável. Para quem já tem um relacionamento, o momento favorece planos e decisões importantes.

Dica cósmica: Permita-se conhecer gente nova, a vida pode surpreender.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Câncer Amor Gêmeos Leão Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

