ASTROLOGIA

5 signos recebem uma onda de amor profundo nesta semana (de 15 a 21 de dezembro)

A semana traz clareza e comprometimento para quem deseja um amor que dure

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 15 a 21 de dezembro chega com uma vibração emocional mais clara e madura, favorecendo quem está pronto para aprofundar sentimentos e transformar relações. É um período que fortalece vínculos, elimina dúvidas e abre espaço para declarações, decisões e caminhos afetivos mais seguros. Cinco signos se destacam por receber esse impulso direto para um amor mais consciente e duradouro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Você entra na semana com uma necessidade maior de levar o amor a sério. Surge clareza sobre o tipo de relação que deseja construir e disposição de fazer escolhas que sustentem essa nova fase. A energia favorece encontros significativos, conversas honestas e decisões sobre o futuro. Se está solteira, é um ótimo momento para se abrir ao novo.

Dica cósmica: Deixe espaço real na sua rotina para o amor acontecer.

Virgem:

A semana pede vulnerabilidade, não a estratégica, mas a verdadeira. Abrir o coração sem calcular cada palavra aproxima você de quem ama. A vida afetiva ganha profundidade quando você comunica seus sentimentos de forma simples e sincera, sem perfeccionismo emocional.

Dica cósmica: Fale do que sente, mesmo que a frase não saia perfeita.

Gêmeos:

Você percebe gestos e atitudes que confirmam o quanto é querida. O amor chega com uma mistura deliciosa de acolhimento e aventura, trazendo leveza sem perder a segurança emocional que você vem valorizando cada vez mais.

Dica cósmica: Observe os detalhes, eles mostram mais do que palavras.

Leão:

O amor que chega agora tem a ver com autenticidade. Você está mais consciente do que quer, e isso facilita encontrar ou fortalecer um relacionamento que realmente combina com seu caminho. É um período de escolhas firmes e cheias de verdade.

Dica cósmica: Escolha o que faz sua alma respirar fundo de alívio.

Peixes:

A semana abre portas para novas conexões e renova suas esperanças no amor. Você atrai pessoas mais maduras emocionalmente e ganha segurança para construir algo estável. Para quem já tem um relacionamento, o momento favorece planos e decisões importantes.

Dica cósmica: Permita-se conhecer gente nova, a vida pode surpreender.