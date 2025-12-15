Acesse sua conta
Após acidente doméstico, Maurício Kubrusly é internado na UTI em hospital do sul da Bahia

Jornalista de 80 anos passou por procedimento médico em Itabuna e segue sem boletim detalhado

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:04

Maurício Kubrusly segue internado após queda no sul da Bahia
Maurício Kubrusly segue internado após queda no sul da Bahia

Maurício Kubrusly precisou de atendimento intensivo após sofrer uma queda no sul da Bahia. O jornalista foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, onde permanece internado desde o domingo, 14.

De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, Kubrusly passou por um procedimento para a drenagem de um hematoma. A unidade não divulgou detalhes adicionais sobre o quadro clínico nem previsão de alta.

Maurício Kubrusly

Maurício Kubrusly por Reprodução
Maurício Kubrusly ao lado da esposa, Beatriz Goulart por Reprodução
Maurício Kubrusly por Reprodução
Kubrusly em seu quadro no Fantástico por Reprodução
Beatriz Goulart, esposa de Kubrusly, com o jornalista por divulgação
Maurício Kubrusly por Divulgação
Kubrusly por Reprodução
Maurício Kubrusly, ex-repórter da Globo por TV Globo
1 de 8
Maurício Kubrusly por Reprodução

Aos 80 anos, o jornalista mora na região desde 2018, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ele vive em uma comunidade litorânea acompanhado da esposa, Beatriz Goulart, responsável por seus cuidados diários.

Reconhecido por uma carreira de grande impacto no jornalismo televisivo, especialmente em reportagens exibidas no Fantástico, Kubrusly recebeu inúmeras homenagens nos últimos anos, incluindo participações especiais em programas comemorativos da TV Globo.

A família e a equipe médica aguardam a evolução do quadro para novas atualizações sobre o estado de saúde do jornalista.

Maurício Kubrusly

