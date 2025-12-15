ASTROLOGIA

Universo alerta: Mensagens inesperadas e reencontros mexem com o coração dos signos hoje (15 de dezembro)

Lua crescente cria um clima de acolhimento emocional e abre espaço para conversas que estavam esperando o momento certo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos Crédito: Freepik

Você pode até não perceber de imediato, mas o dia de hoje (15) carrega uma energia diferente. Há mais sensibilidade no ar, mais abertura para ouvir e ser ouvido. Com a Lua crescente em harmonia com Vênus e Mercúrio, o céu favorece reencontros, reconciliações e diálogos que curam.

Esse tipo de configuração sempre foi associado, na tradição astrológica, a períodos em que vínculos ganham clareza. Não é sobre voltar ao passado por nostalgia, mas sobre entender o que ficou pendente e dar a isso um novo significado.

Mensagens inesperadas, encontros casuais que não parecem tão casuais assim e conversas profundas surgem com naturalidade. O dia pede menos defesa e mais presença emocional. Quem se permite sentir, entende melhor os sinais.