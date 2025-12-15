Universo alerta: Mensagens inesperadas e reencontros mexem com o coração dos signos hoje (15 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:13
Você pode até não perceber de imediato, mas o dia de hoje (15) carrega uma energia diferente. Há mais sensibilidade no ar, mais abertura para ouvir e ser ouvido. Com a Lua crescente em harmonia com Vênus e Mercúrio, o céu favorece reencontros, reconciliações e diálogos que curam.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Esse tipo de configuração sempre foi associado, na tradição astrológica, a períodos em que vínculos ganham clareza. Não é sobre voltar ao passado por nostalgia, mas sobre entender o que ficou pendente e dar a isso um novo significado.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Mensagens inesperadas, encontros casuais que não parecem tão casuais assim e conversas profundas surgem com naturalidade. O dia pede menos defesa e mais presença emocional. Quem se permite sentir, entende melhor os sinais.
Para muitos signos, este é um momento de retomar laços, alinhar expectativas e até dar uma segunda chance ao amor seja com outra pessoa ou consigo mesmo.