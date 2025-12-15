CIÊNCIA

NASA descobre manifestação terrestre em Marte e cientistas ficam perplexos

A descoberta das faíscas marcianas que ampliou o entendimento sobre a atmosfera do planeta vermelho

Comuns na Terra, descargas elétricas foram encontradas no planeta vermelho Crédito: Reprodução/Youtube

A evidência de descargas elétricas no planeta vermelho, segundo matéria publicada no jornal O Globo, trouxe uma nova perspectiva sobre a atmosfera marciana ao revelar sinais inéditos de atividade elétrica no planeta. A confirmação desse fenômeno amplia o entendimento científico sobre os processos climáticos que ocorrem longe da Terra.



A busca por respostas sobre o funcionamento de Marte sempre motivou pesquisadores, mas, até pouco tempo, a existência de descargas elétricas era apenas uma hipótese baseada em observações remotas.

Com o avanço dos instrumentos instalados em sondas e robôs, a ciência finalmente conseguiu registrar sinais concretos dessas faíscas que se formam durante tempestades de poeira, um componente essencial da meteorologia marciana.

Como os cientistas descobriram as descargas elétricas em Marte

A descoberta só foi possível graças ao rover Perseverance, equipado com o instrumento SuperCam. Durante sua exploração, o robô registrou sons e sinais eletromagnéticos emitidos por redemoinhos de poeira e tempestades sazonais.

Esses registros mostraram que as partículas em movimento acumulam carga elétrica, liberando pequenas faíscas quando a energia se desprende.

Diferentemente dos raios terrestres, que dependem de nuvens carregadas de água e gelo, as descargas marcianas têm origem no atrito constante entre grãos de poeira.

Esse processo é conhecido como triboeletricidade e ocorre quando partículas se esfregam umas nas outras, gerando acúmulos de energia que acabam liberados em forma de descargas rápidas.

A natureza dos raios marcianos

As descargas elétricas captadas em Marte são muito mais discretas do que os relâmpagos que vemos no céu da Terra. Elas se parecem com pequenas faíscas estáticas, liberadas em meio a redemoinhos intensos e tempestades de poeira que percorrem o solo marciano.

Por causa da atmosfera rarefeita do planeta, boa parte desses eventos é quase inaudível. Mesmo assim, o microfone e os sensores do Perseverance conseguiram captar sinais claros, permitindo que os cientistas identificassem e confirmassem a atividade elétrica dentro desses fenômenos.

Implicações para a ciência marciana

A confirmação das descargas elétricas abre novas linhas de pesquisa sobre a dinâmica atmosférica de Marte.

Uma delas está relacionada à formação de compostos altamente oxidantes, que podem influenciar tanto a superfície quanto a camada gasosa do planeta. Compreender esse processo é essencial para estudar a química marciana com mais precisão.

Além disso, a eletricidade estática pode afetar equipamentos de futuras missões, interferindo em sistemas eletrônicos sensíveis.

Conhecer esse comportamento com antecedência ajuda a desenvolver tecnologias mais resistentes, preparando o terreno para missões robóticas e, futuramente, tripuladas.

O futuro da pesquisa sobre descargas elétricas em Marte

Nos próximos anos, novas missões devem incluir sensores ainda mais sensíveis para medir campos elétricos e partículas carregadas. Com isso, será possível acompanhar a frequência e a intensidade das descargas ao longo das diferentes estações marcianas.

Esses avanços permitirão que cientistas construam modelos atmosféricos mais completos, entendendo melhor como esses fenômenos se formam e como influenciam o clima local.