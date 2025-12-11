COMPORTAMENTO

Se você fizer estas três coisas todos os dias, será mais feliz do que a maioria das pessoas, segundo Harvard

Atitudes simples, mas consistentes, podem melhorar o humor, reduzir o estresse e trazer mais leveza para a rotina

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:00

A felicidade é subjetiva e varia de pessoa para pessoa

Aristóteles já afirmava que “a felicidade depende de nós mesmos”, defendendo a ideia de que o bem-estar está diretamente ligado à maneira como interpretamos o que vivemos.

Mesmo assim, na vida real, nem sempre é simples manter uma sensação constante de bem-estar. A experiência da felicidade é individual, mas pesquisas citadas pela Harvard Health Publishing apontam que pessoas mais felizes costumam compartilhar três hábitos em comum, todos possíveis de aplicar no cotidiano.

Dar atenção ao que normalmente passa despercebido

Concentrar-se em pequenos prazeres faz diferença real no estado emocional. O barulho do café sendo servido, o aroma de uma fruta fresca, a luz de uma vela acesa, o ato de folhear um livro ou enviar uma mensagem para alguém querido são exemplos de detalhes que ajudam a tornar o dia mais leve.

Abraços demorados, o ronronar de um gato, a animação de um cachorro ou até o riso espontâneo de um vizinho também fazem parte desses momentos que costumam ser ignorados pela correria diária.

Um estudo publicado na Nature Human Behavior mostrou que a prática chamada de “apreciação experiencial” — valorizar conscientemente o que se vive — está diretamente associada a níveis mais altos de felicidade, inclusive na vida a dois. Pesquisas também apontam que casais que celebram pequenas conquistas com frequência constroem relacionamentos mais fortes.

O psicólogo Philip Watkins, da Eastern Washington University, disse ao The Washington Post:

“se não formos capazes de ver o lado bom da nossa vida, se estivermos sempre sobrecarregados pelo lado ruim da nossa vida, provavelmente não estaremos preparados para sentir alegria”.

Segundo ele, desenvolver a gratidão é uma das formas mais eficazes de cultivar a alegria, conceito que se aproxima da filosofia hygge.

Mexer o corpo e buscar o ar livre

Viver em grandes centros urbanos não deve ser uma desculpa para a falta de movimento. Conforme a Universidade de Harvard, a combinação de atividade física com exposição ao ar puro tem efeito direto no humor, estimulando a liberação de substâncias que reduzem o estresse e aumentam a sensação de bem-estar.

Os exercícios que envolvem movimentos repetitivos elevam os níveis de serotonina, hormônio ligado à melhora do humor. Um estudo indicou que 90 minutos de atividade física por semana já podem gerar benefícios semelhantes aos de um antidepressivo.

Estar em contato com áreas verdes também fortalece o equilíbrio emocional. Embora o ideal seja praticar 30 minutos de exercício moderado em cinco dias da semana, até uma caminhada rápida de 15 minutos após o expediente já ajuda a “desligar” da rotina, especialmente para quem trabalha em home office.

Simplificar escolhas para aliviar a mente

O conceito do “guarda-roupa de Bill Gates” ilustra como reduzir decisões do dia a dia pode diminuir o cansaço mental. Especialistas de Harvard explicam que “ter muitas opções pode gerar mais preocupação”.