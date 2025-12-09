Acesse sua conta
Haja inspiração: os nomes mais raros (e exclusivos) do Brasil

A influência das referências culturais e literárias na criação de nomes pouco comuns no país

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:08

A influência das referências culturais e literárias na criação de nomes pouco comuns no país
A influência das referências culturais e literárias na criação de nomes pouco comuns no país Crédito: (Banco de imagens)

Nomes raros no Brasil chamam atenção porque poucas pessoas têm o privilégio de carregar um nome realmente exclusivo. Quando alguém descobre que o próprio nome é compartilhado por no máximo dez brasileiros, isso desperta curiosidade e até um certo orgulho.

Se você gosta de originalidade ou quer entender melhor como funcionam essas escolhas tão particulares, conhecer os nomes mais raros do país ajuda a revelar histórias, inspirações e combinações que fogem do comum.

Origem dos sobrenomes

SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock
SILVA - Trata-se de um sobrenome toponímico (ligado a um local geográfico), derivado do vocábulo latino silva, que quer dizer “bosque” ou “mata”. Com a ocupação romana na Península Ibérica, muitos portugueses passaram a adotar Silva como parte do nome pessoal. por
LIMA - A expressão referia-se aos naturais da região do rio Lima, que tem sua nascente no sul da Espanha e desemboca no oceano Atlântico, ao norte de Portugal. por Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock
SOUZA - Com “z”, com “s”? A forma Souza é a mais difundida no Brasil.  Mas todos têm a mesma origem: derivam do termo latino saxa, que significa algo como “pedra” ou “rochedo”. Essa palavra do latim passou por alterações no português antigo, tornando-se “sausa”, que mais tarde evoluiu para “sousa”.  por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
ALVES - Esse é um sobrenome de origem patronímica, ou seja, criado a partir do “nome do pai” – originalmente, Alves é uma forma reduzida de Álvares, que quer dizer “filho de Álvaro”. Pode ser traduzido como “aquele que observa tudo, zela, protege, defende” ou ainda “plenamente sábio, cauteloso”. por Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
ALMEIDA - Sobrenome de origem portuguesa, deriva dos vocábulos árabes “a” (al) e “mesa” (meida). Em termos geográficos, representa algo semelhante a “planalto” ou “terreno plano”. por Imagem: fizkes | Shutterstock
OLIVEIRA - Oliveira possui uma base toponímica, fazendo alusão à árvore da qual se colhem as azeitonas, conhecida no português antigo como “olveira”. por
ANDRADE - A origem desse sobrenome está ligada a uma antiga família da região da Galícia, na Espanha, cujas propriedades localizavam-se na localidade de Andrada, entre Ferrol e Villalba. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
FERREIRA - Derivado do termo latino ferraria, que quer dizer “depósito de ferro”, faz referência aos lugares onde os romanos extraíam o minério. A palavra em latim também pode carregar o significado de “forja” ou “oficina” e deu origem a variações como o sobrenome Ferrara, na Itália. por
1 de 9
SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock

A lista elaborada pela consultoria proScore analisou milhares de registros civis e destacou nomes que aparecem pouquíssimas vezes. Muitos deles nasceram de homenagens, outros de referências literárias e há ainda aqueles que surgem de pura criatividade. A seguir, você encontra um panorama sobre o que faz esses nomes serem tão diferentes e especiais.

O que define um nome raro no Brasil

Para que um nome entre na categoria dos mais raros do país, ele precisa ter sido registrado como primeiro nome de pelo menos uma pessoa e no máximo dez. Essa faixa tão pequena mostra como alguns nomes realmente passam longe das tendências mais comuns e acabam se tornando quase peças únicas na base de registros nacionais.

Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia

Nomes femininos mais populares na Bahia por Reprodução
Nomes masculinos mais populares na Bahia por Reprodução
Sobrenomes mais populares na Bahia por Reprodução
Nomes do Brasil por Reprodução
1 de 4
Nomes femininos mais populares na Bahia por Reprodução

Enquanto nomes como Maria e José se repetem milhões de vezes, esses nomes raros aparecem em extremos completamente diferentes. São escolhas isoladas feitas ao longo do tempo por famílias que buscavam algo especial, diferente ou simplesmente significativo para elas.

Exemplos que mostram a variedade dos nomes exclusivos

Entre os nomes citados pela pesquisa, surgem opções que lembram referências literárias, como Franklestan, que pode ter ligação com o clássico Frankenstein. Há também nomes que reinventam grafias tradicionais e transformam sons conhecidos em combinações totalmente novas como:

  •  Arenghi
  • Elijhonison
  • Eloyama
  • Xercilia
  • Ziueldo

Nomes criados por junções, fusões ou variações fonéticas também aparecem com frequência na lista. Essa mistura de estilos reflete a diversidade cultural do país e mostra como muitos pais se sentem livres para criar algo próprio e fora do padrão.

Por que algumas famílias escolhem nomes tão diferentes

Muitas famílias buscam singularidade. Querem que a criança tenha um nome que não se repita na turma da escola ou nas redes sociais. Para alguns pais, isso ajuda a reforçar a ideia de identidade única desde os primeiros anos de vida.

Outros simplesmente gostam de criar, experimentar sons e buscar nomes que se distanciem do óbvio. A liberdade de não seguir tradições ou modismos permite que surgam combinações completamente originais, o que aumenta ainda mais a diversidade de nomes registrados no Brasil.

Os cuidados e os impactos de ter um nome muito raro

Carregar um nome exclusivo pode destacar a personalidade e se tornar uma marca positiva ao longo da vida. Ao mesmo tempo, também pode trazer alguns desafios práticos, como dificuldades de pronúncia, erros em documentos e explicações frequentes para quem pergunta de onde o nome veio.

Apesar desses possíveis obstáculos, um nome raro muitas vezes carrega significados profundos para a família. Cada escolha tem uma motivação e uma história, e isso faz com que mesmo um nome pouco comum tenha um valor afetivo que acompanha a pessoa por toda a vida.

