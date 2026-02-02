Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caminhada do fazendeiro: o exercício de moda que melhora a força abdominal e o equilíbrio

Entenda como a caminhada do fazendeiro ativa todos os músculos do abdômen e coluna com eficiência

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:00

Movimento funcional imita tarefas do dia a dia e ajuda a treinar força e controle postural de forma segura Crédito: Freepik

Especialistas apontam a caminhada do fazendeiro como a evolução da prancha abdominal. O exercício trabalha a estabilidade de forma dinâmica e eficiente para o praticante que deseja resultados mais rápidos hoje.

O pesquisador Stuart McGill descreve a prática como uma verdadeira "prancha em movimento". Essa técnica ativa músculos importantes, desde os trapézios superiores até as panturrilhas, garantindo um treino completo e intenso.

Caminhada do fazendeiro

Exercício ajuda a melhorar postura equilíbrio por Reprodução
Exercício ajuda a melhorar postura equilíbrio por Reprodução
Exercício ajuda a melhorar postura equilíbrio por Reprodução
Exercício ajuda a melhorar postura equilíbrio por Reprodução
Exercício ajuda a melhorar postura equilíbrio por Reprodução
auto-upload por auto-upload
1 de 6
Exercício ajuda a melhorar postura equilíbrio por Reprodução

O transporte de carga gera um impacto positivo no desenvolvimento do core central. Além de força bruta, o treino aprimora o controle postural e a resistência necessária para suportar os desafios físicos do dia a dia.

O conceito da prancha em movimento

A definição de McGill reforça o impacto positivo que carregar carga gera no corpo. Enquanto a prancha tradicional é estática, este exercício exige movimento controlado. Isso desafia os músculos estabilizadores de forma inédita.

Manter o tronco firme enquanto caminha requer uma ativação profunda do abdômen. Portanto, o praticante desenvolve uma resistência muscular superior em pouco tempo. A coluna ganha uma proteção extra contra possíveis dores e lesões.

Dessa maneira, o exercício se diferencia das máquinas de musculação convencionais das academias. Ele exige que o corpo todo trabalhe como uma unidade integrada e forte. O resultado é um físico mais resiliente e equilibrado.

Ativação muscular completa e segura

A caminhada do fazendeiro não foca apenas em um músculo isolado do corpo. Pelo contrário, ela recruta braços, ombros, costas e pernas simultaneamente no treino. Essa integração muscular é o que gera o alto gasto calórico.

Além disso, o estímulo constante nos trapézios melhora a postura dos ombros caídos. Com o tempo, a pessoa caminha com mais elegância e firmeza no cotidiano. O condicionamento físico geral atinge novos patamares de excelência.

Entretanto, é fundamental manter a técnica correta para colher todos os benefícios citados. O corpo deve permanecer alinhado para que a carga não sobrecarregue as articulações. O foco na execução garante a segurança do aluno.

Resultados na coordenação e força

Treinos de alta intensidade como este elevam a capacidade aeróbica do indivíduo rapidamente. Ademais, a força de preensão nas mãos aumenta de forma notável após algumas semanas. Isso facilita segurar objetos pesados com segurança.

O controle postural treinado na academia reflete diretamente na qualidade de vida do idoso. Consequentemente, evitar quedas e desequilíbrios torna-se uma meta mais alcançável. O exercício é democrático e atende diversos públicos.

Por fim, a caminhada do fazendeiro prova que o básico ainda funciona muito bem. Invista tempo nesse movimento para sentir a diferença real em seu condicionamento. O poder da simplicidade transforma qualquer rotina de exercícios.

Mais recentes

Imagem - Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)
Imagem - O dinheiro começa a responder: 3 signos atraem sucesso financeiro durante toda a semana de 2 a 8 de fevereiro

O dinheiro começa a responder: 3 signos atraem sucesso financeiro durante toda a semana de 2 a 8 de fevereiro
Imagem - Algo importante se encerra e os signos sentem que esta semana pede revisão, escolhas conscientes e preparação silenciosa

Algo importante se encerra e os signos sentem que esta semana pede revisão, escolhas conscientes e preparação silenciosa

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
02

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
03

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
04

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores