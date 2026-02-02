Cor e número da sorte de hoje (2 de fevereiro): os signos entendem o que precisa de foco logo no início da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:00
A segunda-feira, dia 2 de fevereiro, chega com um convite claro para ajustar prioridades e agir com mais consciência. Não é um dia de pressa, mas de foco. As cores e números da sorte funcionam como apoio para manter equilíbrio emocional, clareza nas decisões e mais firmeza nos próximos passos. Veja a previsão.
Áries: O dia pede atenção ao ritmo e menos impulsividade. Organizar tarefas antes de agir evita desgaste desnecessário.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 3
Touro: A segunda favorece decisões práticas e cuidados com finanças. Pequenos ajustes trazem mais segurança.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Gêmeos: A mente fica acelerada, mas o dia pede foco em uma coisa de cada vez. Conversas objetivas ajudam muito.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Câncer: Emoções mais sensíveis pedem autocuidado. Priorizar o que traz conforto emocional faz diferença.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: O dia favorece assumir responsabilidades com mais maturidade. Evitar conflitos por orgulho mantém a harmonia.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Virgem: Organização é a palavra-chave da segunda-feira. Resolver pendências antigas traz alívio imediato.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Libra: O dia pede decisões mais firmes. Evitar adiar escolhas importantes ajuda a reduzir a ansiedade.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Escorpião: A segunda pede discrição e estratégia. Nem tudo precisa ser compartilhado agora.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário: O dia favorece planejamento e metas realistas. Ajustar expectativas evita frustrações ao longo da semana.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 1
Capricórnio: Foco e disciplina ajudam a começar a semana com segurança. Bom dia para decisões profissionais.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 10
Aquário: Ideias novas surgem, mas o dia pede critério. Selecionar prioridades evita dispersão.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 11
Peixes: A intuição guia escolhas importantes. Ouvir o próprio sentir ajuda a tomar decisões mais alinhadas.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12