Cor e número da sorte de hoje (2 de fevereiro): os signos entendem o que precisa de foco logo no início da semana

O começo da semana pede organização mental, escolhas práticas e menos dispersão

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos

A segunda-feira, dia 2 de fevereiro, chega com um convite claro para ajustar prioridades e agir com mais consciência. Não é um dia de pressa, mas de foco. As cores e números da sorte funcionam como apoio para manter equilíbrio emocional, clareza nas decisões e mais firmeza nos próximos passos. Veja a previsão.

Áries: O dia pede atenção ao ritmo e menos impulsividade. Organizar tarefas antes de agir evita desgaste desnecessário.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Touro: A segunda favorece decisões práticas e cuidados com finanças. Pequenos ajustes trazem mais segurança.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: A mente fica acelerada, mas o dia pede foco em uma coisa de cada vez. Conversas objetivas ajudam muito.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Câncer: Emoções mais sensíveis pedem autocuidado. Priorizar o que traz conforto emocional faz diferença.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O dia favorece assumir responsabilidades com mais maturidade. Evitar conflitos por orgulho mantém a harmonia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Organização é a palavra-chave da segunda-feira. Resolver pendências antigas traz alívio imediato.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Libra: O dia pede decisões mais firmes. Evitar adiar escolhas importantes ajuda a reduzir a ansiedade.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: A segunda pede discrição e estratégia. Nem tudo precisa ser compartilhado agora.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: O dia favorece planejamento e metas realistas. Ajustar expectativas evita frustrações ao longo da semana.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Capricórnio: Foco e disciplina ajudam a começar a semana com segurança. Bom dia para decisões profissionais.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias novas surgem, mas o dia pede critério. Selecionar prioridades evita dispersão.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 11

Peixes: A intuição guia escolhas importantes. Ouvir o próprio sentir ajuda a tomar decisões mais alinhadas.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

