Algo importante se encerra e os signos sentem que esta semana pede revisão, escolhas conscientes e preparação silenciosa

Entre os dias 2 e 8 de fevereiro, a energia convida a olhar para trás com maturidade antes de seguir em frente com mais firmeza

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 03:00

Esta semana entre os dias 2 e 8 de fevereiro funciona como um grande período de ajuste. Não é sobre começar algo do zero ainda, mas sobre revisar caminhos, reorganizar prioridades e entender o que precisa ser editado antes do próximo passo. Os signos sentem necessidade de analisar decisões recentes, aprender com experiências passadas e agir com mais estratégia. O ritmo alterna entre foco prático, trocas importantes e momentos de profundidade emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Esta semana te chama para estruturar melhor a rotina e fortalecer a autoconfiança. Organizar horários, compromissos e limites ajuda a reduzir a ansiedade. Conexões com pessoas próximas ganham importância e podem abrir portas no trabalho.

Dica cósmica: Organização também é uma forma de autocuidado.

Touro: A semana começa trazendo clareza sobre objetivos profissionais. Trocas com amigos ou colegas despertam ideias novas e ajudam a destravar situações paradas. Relações pedem equilíbrio e limites mais claros, especialmente no fim da semana.

Dica cósmica: Crescer não significa se sobrecarregar.

Gêmeos: Você começa a semana mais confiante e produtivo. A sensação é de que as coisas finalmente entram nos trilhos. O meio da semana traz leveza e criatividade, mas o fim pede atenção ao cansaço emocional.

Dica cósmica: Seja paciente com o seu próprio ritmo.

Câncer: A semana favorece conversas inspiradoras e aproximações verdadeiras. Responsabilidades aumentam no meio do período, então respeitar seus limites é essencial. O fim da semana traz mais leveza, romance ou diversão.

Dica cósmica: Sensibilidade bem direcionada vira força.

Leão: Depois de dias intensos, esta semana ajuda a reorganizar emoções e relações. O diálogo se torna mais produtivo e soluções surgem quando você escolhe escutar mais. O fim da semana pede atenção ao lar e à família.

Dica cósmica: Escutar também é liderar.

Virgem: Esta semana te coloca no centro das decisões. Você sente mais clareza sobre o que quer construir e quais sonhos merecem investimento real. O período favorece planejamento e reflexão sobre o futuro.

Dica cósmica: Direção clara nasce da reflexão honesta.

Libra: A semana começa pedindo descanso e cuidado emocional. Aos poucos, você retoma a autoconfiança e se sente mais seguro para se posicionar. Questões financeiras e práticas ganham destaque no fim do período.

Dica cósmica: Seu valor não depende da validação externa.

Escorpião: A semana favorece vínculos profundos e trocas sinceras. Emoções se tornam mais claras e antigas mágoas começam a perder força. O fim da semana marca um momento de renovação pessoal.

Dica cósmica: Soltar o passado abre espaço para o novo.

Sagitário: Você se sente mais confiante e disposto a crescer. A semana pede foco em metas realistas e planejamento. O fim do período traz introspecção e a necessidade de respeitar pausas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Capricórnio: A semana estimula novas ideias e projetos. Conversas inspiradoras ajudam a expandir sua visão. O ritmo acelera no meio do período e o fim favorece conexões sociais e criatividade.

Dica cósmica: Pensar diferente também é avançar.

Aquário: Esta semana marca encerramentos importantes. Você sente que está pronto para virar páginas internas e assumir mais o próprio potencial. O período favorece envolvimento com grupos e planos de médio prazo.

Dica cósmica: Fechar ciclos é um ato de coragem.

Peixes: A semana gira em torno de relações e aprendizados emocionais. Você reconhece padrões que não quer repetir e se sente mais firme sobre o que aceita ou não. O fim do período amplia sua visão e traz esperança.