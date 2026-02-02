Carta domina o Baralho Cigano de segunda-feira (2 de fevereiro): respostas chegam de forma clara

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00:01
O Baralho Cigano indica um dia de revelações, conversas objetivas e informações que colocam situações em ordem. A energia desta segunda-feira favorece a verdade, mesmo quando ela vem de forma direta demais.
A carta que rege o dia 2 é a Carta. Ela simboliza mensagens, notícias, diálogos importantes e esclarecimentos que não podem mais ser adiados. Algo que estava confuso tende a ganhar forma ao longo do dia.
No campo emocional, a Carta aponta conversas necessárias. Sentimentos mal explicados ou mal interpretados podem ser esclarecidos, desde que haja disposição para ouvir e falar com sinceridade. O silêncio hoje pesa mais do que a verdade dita.
Na vida prática, o dia favorece respostas, retornos, e-mails, propostas e acordos. Documentos, mensagens e decisões objetivas ganham destaque. É um bom momento para resolver pendências, alinhar expectativas e cobrar aquilo que está parado.
Espiritualmente, a Carta reforça que os sinais estão sendo enviados de forma clara. Preste atenção às palavras que você ouve, às mensagens que chegam e até às conversas aparentemente simples. Nada hoje acontece por acaso.