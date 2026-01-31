CRIA DA IVETE

VÍDEO: Filhas de Ivete Sangalo sobem no trio em Juazeiro e roubam a cena durante show

Helena e Marina, de 7 anos, cantaram, pularam e encantaram o público no Carnaval da cidade natal da cantora

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 21:30

Ivete canta ao lado das filhas Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo viveu um momento especial durante apresentação no Carnaval de Juazeiro, na Bahia, na noite da última sexta-feira (31). A cantora levou para o trio elétrico as filhas gêmeas, Helena e Marina, de 7 anos, que esbanjaram carisma, animação e conquistaram o público ao cantar e dançar ao lado da mãe.

Em clima de descontração, Ivete chamou a atenção da multidão ao brincar: “Quem são essas aí em cima, papai?”, antes de apresentar as meninas aos fãs. As duas acompanharam o show pulando e dançando enquanto a artista embalava o público com seus maiores sucessos.

Em um dos momentos mais comentados da noite, Ivete colocou o microfone para Marina, que cantou um trecho da música “Lugar Perfeito”, arrancando aplausos, gritos e registros emocionados de quem acompanhava o trio.

A apresentação aconteceu na cidade natal da cantora e teve clima de celebração familiar. Ivete é mãe de Helena e Marina com o nutricionista Daniel Cady, de quem se separou em novembro. Os dois também são pais de Marcelo, de 16 anos.