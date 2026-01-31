Acesse sua conta
VÍDEO: Filhas de Ivete Sangalo sobem no trio em Juazeiro e roubam a cena durante show

Helena e Marina, de 7 anos, cantaram, pularam e encantaram o público no Carnaval da cidade natal da cantora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 21:30

Ivete canta ao lado das filhas
Ivete canta ao lado das filhas Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo viveu um momento especial durante apresentação no Carnaval de Juazeiro, na Bahia, na noite da última sexta-feira (31). A cantora levou para o trio elétrico as filhas gêmeas, Helena e Marina, de 7 anos, que esbanjaram carisma, animação e conquistaram o público ao cantar e dançar ao lado da mãe.

Em clima de descontração, Ivete chamou a atenção da multidão ao brincar: “Quem são essas aí em cima, papai?”, antes de apresentar as meninas aos fãs. As duas acompanharam o show pulando e dançando enquanto a artista embalava o público com seus maiores sucessos.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
1 de 15
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

Em um dos momentos mais comentados da noite, Ivete colocou o microfone para Marina, que cantou um trecho da música “Lugar Perfeito”, arrancando aplausos, gritos e registros emocionados de quem acompanhava o trio.

A apresentação aconteceu na cidade natal da cantora e teve clima de celebração familiar. Ivete é mãe de Helena e Marina com o nutricionista Daniel Cady, de quem se separou em novembro. Os dois também são pais de Marcelo, de 16 anos.

Vídeos do momento circularam rapidamente nas redes sociais e renderam elogios dos fãs, que destacaram a desenvoltura das meninas e a sintonia da família em cima do trio elétrico.

