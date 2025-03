O CLÃ DE MAINHA

Filhos, irmãos e sobrinhos: conheça os 'Sangalo' da família de Ivete

Cantora é apaixonada pelos filhos dos seus irmãos

Fernanda Varela

Publicado em 26 de março de 2025 às 06:00

Ivete Sangalo e família Crédito: Reprodução

Se tem uma coisa importante na vida de Ivete Sangalo, é sua família. Apaixonada pelos três filhos, Marcelo, 15, e das gêmeas Helena e Marina, de 7, Veveta também é louca pelos sobrinhos e afilhados.>

Entre oficiais e agregados, que Ivete tem família grande, não é novidade pra ninguém. Mas você conhece o 'clã de mainha'?>

Os filhos

Marcelo Sangalo>

Marcelo - ou Marcelinho, como chamam carinhosamente os fãs da cantora - é o primogênito de Ivete. Ele nasceu no dia 2 de outubro de 2009, no Hospital Português, em Salvador. Na época, a artista tinha 37 anos. O parto foi um 'acontecimento' na cidade, pois Ivete sempre revelou seu desejo de ser mãe e, enfim, conseguiu realizá-lo. Hoje com 15 anos, Marcelo segue os passos artísticos da mãe e já trabalha em composições, além de tocar instrumentos. >

Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

Helena Sangalo e Marina Sangalo>

As gêmeas são o xodó dos fãs de Mainha. As pequenas, que completaram 7 anos em fevereiro, nasceram em plena folia, no ano de 2018. Enquanto ainda são novinhas, as meninas fazem poucas aparições e têm suas rotinas preservadas pelos pais.>

Enquanto Marina, que é a cópia de Veveta e tem cabelinhos escuros, e lembra muito a personalidade da mãe, sempre dançando, subindo no palco e cumprimentando fãs, Helena, que tem cabelos mais loirinhos, lembra mais o papai e é mais discreta, embora também seja carinhosa com os fãs da mamãe. Todos os filhos de Ivete são fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady.>

Marina e Helena Sangalo Crédito: Rerpodução

O marido

Daniel não nasceu com o sobrenome Sangalo, mas não pode ficar fora do 'clã de mainha'. O casal está junto desde 2008 e caminha para celebrar 17 anos de relacionamento. O nutricionista tem 39 anos e deu à artista a paz e a família que ela sempre sonhou. Hoje, eles se dividem entre um apartamento de luxo em Salvador e uma casa de veraneio em Praia do Forte, no Litoral Norte. Em qualquer cenário, o rapaz se aventura a pescar peixes para o almoço e cuida da alimentação de toda a casa.>

Daniel e Ivete Crédito: Reprodução

Os pais

Maria Ivete (mãe)>

Muita gente não sabe, mas a mainha da nossa Mainha era pernambucana. Dona Maria Ivete morreu em 2001, vítima de uma parada cardíaca. Ela passou mal durante a madrugada e foi levada às pressas ao Hospital Aliança, em Salvador, onde morreu pouco tempo depois, no dia 29 de agosto. >

Maria Ivete Crédito: Reprodução

Alsus Almeida de Sangalo (pai)>

De nome diferente, Alsus era um joalheiro baiano, o que carregava este nome por ser filho de um imigrante espanhol com uma brasileira. Ele morreu em 1990, vítima de infarto. “Tudo que você me ensinou deu certo. ‘Lhe’ devo por todas as coisas boas que só me trazem a certeza que ser filha de vocês foi a maior sorte que tive. A todos os pais do mundo, um dia de amor e reconhecimento por todo tempo do mundo dedicado aos seus amados filhos!”, escreveu ela em dedicatória ao pai. >

Alsus Crédito: Reprodução

Os irmãos

Ivete é a caçula de cinco irmãos.>

Cynthia>

Irmã, braço direito e melhor amiga. Cynthia é considerada como "a mulher mais importante da vida" de Ivete, como ela mesma já disse várias vezes. As duas são unha e carne e não se desgrudam! Atualmente, trabalham juntas.>

Cynthia Sangalo Crédito: Reprodução

Mônica>

Cantora e musicista, Monica é uma das irmãs de Ivete. Nas suas redes sociais, compartilha seu trabalho, sua arte e fotos com a filhota, Camila.>

Monica Sangalo Crédito: Reprodução

Ricardo (Caco)>

Pai de Lais e Nino, e avô de Antonia, Ricardo é um dos xodós da cantora. Chamado de Caco pela irmã, ele tem 59 anos. "Sempre fomos muito grudados e apaixonados. Ele sempre um irmão amoroso, lindo e visionário. Não bastasse sua lindeza de alma ainda nos deu Laís e Nino, nossos amores maiores", escreveu a cantora para o irmão durante uma homenagem.>

Ricardo Sangalo Crédito: Reprodução

Marcos (já falecido)>

Marcos morreu quando tinha apenas 16 anos, após ser atropelado. Ivete sempre fala como foi difícil viver a perda do irmão. "Foi a primeira vez que travei e me perguntei: 'e agora, faço o quê?'. Tive contato com uma tristeza muito estranha, fiquei impotente. Eu não tinha outra saída senão seguir, ou eu morria junto com ele. Marcos foi um cara que ensinou muito para nós todos da família. Hoje, tudo aquilo que me causa impotência me faz seguir, eu sei que não vale a pena ficar parada. Os medos existem, são intrínsecos, estão debaixo do meu tapete. Eu quero varrê-los para fora”, disse ela, certa vez.>

Família Sangalo Crédito: Reprodução

Jesus (já falecido) >

Jesus era o mais velho dos irmãos, entre os homens, e morreu em 2019 por sepse (infecção generalizada) provocada por complicações de uma cirurgia barátrica. Ele não teve filhos, mas deixa dois enteados, que considerava como filhos.>

Jesus Sangalo Crédito: Reprodução

Os sobrinhos

Bento >

Bento tem 21 anos e é filho de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete. O jovem atualmente mora em Boston, nos Estados Unidos, onde faz faculdade de Finanças. Na folia deste ano, ele foi o produtor da primeira edição do IS Experience, projeto que convidou empresários de diferentes áreas para curtir o carnaval com Ivete Sangalo e possibilitar futuros empreendimentos na cidade. >

Bento e Ivete Crédito: Reprodução

Maria >

Aos 23 anos, Maria também é filha de Cynthia. Ela mora atualmente em Washington D.C., nos Estados Unidos, e é uma grande paixão na vida da artista. "Eu não sei explicar o que eu sinto por essa menina tão maravilhosa. Ela é minha companheira pra tudo! Sei que posso contar com ela, com sua bondade, inteligência, maturidade e todo amor que cabe dentro desse coração", declarou Ivete.>

Ivete e Maria Sangalo Crédito: Reprodução

Camila >

Grávida do pequeno Francisco, Camila tem 34 anos e é psicóloga e cantora. Ela é filha de Mônica, uma das irmãs de Ivete, e já chegou a trabalhar como backing vocal da tia. "Desde muito pequena Camila já mostrava o seu grande talento para a música. Eu babei mesmo! Ela é uma luz de vida. Mimi, te amo infinito!", declarou a cantora em uma das suas publicações. No Instagram, é frequente ver mainha comentando nas postagens de Camila e mostrando desde já que vai ser uma tia-avó babona!>

Ivete e Camila Crédito: Reprodução

Laís>

Filha de Ricardo, irmão de Ivete, Laís foi a primeira das sobrinhas a dar uma sobrinha-neta à artista. Antonia nasceu no ano passado e completa 1 ano em abril. "De uma pessoa que você ama incondicionalmente, nasce outra que você ama incondicionalmente. Fica puxado pro coração. Minha Antônia nasceu e eu não me aguento de tanto amor. Obrigada, meu Deus, por esse presente. Laís, Lu, vocês merecem demais", escreveu a cantora quando a sobrinha deu à luz.>

Cynthia Sangalo e Ivete Sangalo, tias-avós de Antônia, filha da sobrinha Laís Sangalo Crédito: Reprodução

Marcus Antonio (Nino)>

Irmão de Lais, Marcus Antonio é conhecido na família como Nino ou Ninão. Ele também é filho de Ricardo e, assim como a irmã, é discreto nas redes sociais. “É meu sobrinho filho. Ele tem um olhar que não vejo todos os dias. Sensível, bonito, dengoso e calmo. Adoro o jeito dele. Me sinto tão prestigiada quando ele me dedica um tempo pra me contar suas ideias. Às vezes pensamos diferente e é isso nos complementa! Tenho muito orgulho de você, mas não é maior que minha saudade”, escreveu a cantora em suas redes sociais, quando o jovem foi morar em Barcelona, na Espanha.>

Nino Crédito: Reprodução

João Vitor (Jão)>

Filho caçula da prima de Ivete, Carol, o menino sempre foi considerado como um sobrinho pela cantora. Também discreto nas redes sociais. Ele completou 14 anos em setembro do ano passado.>

Jão Crédito: Reprodução

Luca>

Formado em Direito, Luca tem 24 anos e é o filho mais velho de Carol. O jovem é afilhado da cantora, que tem hábito de chamá-lo de filho. É grudado com a mãe e adora cachorro.>

Luca e Ivete Crédito: Reprodução

Clarice >

Nascida na mesma data da tia, Clarice e Ivete sopram velinhas no dia 27 de maio. Apaixonada por moda desde a adolescência, Clarice já trabalhou com grandes marcas, como Riachuello, C&A e Tok&Stok. Atualmente, é gerente Executiva de Planejamento Criativo na Maria Filó, segundo suas redes sociais."Eu e ela. Nascidas no mesmo dia. A diferença é que ela veio embrulhada pra presente. Deus foi maravilhoso e deu essa menina linda e carinhosa pra gente amar até o coração explodir. @claricesangalo, eu te amo com a uma filha. Me orgulho de ver vc cada dia mais sabendo viver bem e feliz. Vamos brindar a felicidade! Viva eu! Viva tu! E viva o rabo do tatu!!!!", escreveu a cantora, em uma das homenagens feitas à sobrinha, que é filha de uma falecida prima da cantora.>