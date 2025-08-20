Acesse sua conta
Sensacionalismo, estupro e falta de ética: Bella Campos detona Léo Dias após ser chamada de arrogante

Atriz da Globo relembrou história envolvendo Klara Castanho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 23:22

Bella Campos optou por não falar com equipe
Bella Campos optou por não falar com equipe Crédito: Reprodução

Bella Campos se posicionou sem nenhum tipo de medo nesta quarta-feira (20). A atriz, que vive a personagem Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, foi acusada recentemente de ser arrogante após evitar dar entrevista para a equipe do jornalista Léo Dias. Ao ser abordada, a atriz da Globo disse que estava atrasada para gravar e cortou a conversa. 

Após ver seu nome envolvido em polêmica e aparecer como alvo de deboche por teoricamente ter tido um ataque de estrelismo, Bella decidiu se manifestar e, em suas redes sociais, falou sobre o tema abertamente. "Não compactuo e não compactuarei com esse tipo de conduta, podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que tenho uma troca MUITO direta com o meu púbico, sempre!", iniciou.

Postagem de Bella Campos
Postagem de Bella Campos Crédito: Reprodução

Na mesma imagem, a atriz escreveu sobre o conceito de "exposição invasiva". "Muitas vezes, é acusado de ultrapassar os limites éticos do jornalismo ao divulgar detalhes íntimos da vida de artistas sem consentimento", seguiu ela, que incluiu abaixo uma referência ao caso em que Léo Dias expôs a sua colega de profissão, Klara Castanho.

Para quem não lembra, em 2022, Klara Castanho revelou em carta aberta que havia sido vítima de estupro e que, da gestação resultante da violência, optou pela entrega do bebê para adoção, dentro da legalidade. Antes de sua manifestação, a história já estava sendo exposta de forma invasiva na imprensa e nas redes sociais.

O jornalista Léo Dias foi um dos que noticiaram o caso sem o consentimento dela, o que gerou forte repercussão negativa e acusações de violação da privacidade da atriz. Após a repercussão e a mobilização de artistas e juristas em defesa de Klara, ele pediu desculpas publicamente, reconhecendo que errou na condução da cobertura.

