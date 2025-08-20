TRETA

Sensacionalismo, estupro e falta de ética: Bella Campos detona Léo Dias após ser chamada de arrogante

Atriz da Globo relembrou história envolvendo Klara Castanho

Bella Campos se posicionou sem nenhum tipo de medo nesta quarta-feira (20). A atriz, que vive a personagem Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, foi acusada recentemente de ser arrogante após evitar dar entrevista para a equipe do jornalista Léo Dias. Ao ser abordada, a atriz da Globo disse que estava atrasada para gravar e cortou a conversa.

Após ver seu nome envolvido em polêmica e aparecer como alvo de deboche por teoricamente ter tido um ataque de estrelismo, Bella decidiu se manifestar e, em suas redes sociais, falou sobre o tema abertamente. "Não compactuo e não compactuarei com esse tipo de conduta, podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que tenho uma troca MUITO direta com o meu púbico, sempre!", iniciou.

Na mesma imagem, a atriz escreveu sobre o conceito de "exposição invasiva". "Muitas vezes, é acusado de ultrapassar os limites éticos do jornalismo ao divulgar detalhes íntimos da vida de artistas sem consentimento", seguiu ela, que incluiu abaixo uma referência ao caso em que Léo Dias expôs a sua colega de profissão, Klara Castanho.

Para quem não lembra, em 2022, Klara Castanho revelou em carta aberta que havia sido vítima de estupro e que, da gestação resultante da violência, optou pela entrega do bebê para adoção, dentro da legalidade. Antes de sua manifestação, a história já estava sendo exposta de forma invasiva na imprensa e nas redes sociais.