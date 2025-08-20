Acesse sua conta
Escorraçada! Afonso flagra Fátima na cama com amante em 'Vale Tudo'; veja fotos

Herdeiro da família Roitman descobre traição de esposa e a expulsa de casa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:14

Fátima humilha Afonso em
Fátima humilha Afonso em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

Parece que os dias de glória estão contados para Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos em ‘Vale Tudo’. O segredo que já não é novidade para Celina (Malu Galli), que convive na mansão com o casal, será descoberto pelo filho mais novo de Odete (Débora Bloch).

Afonso pega Fátima no flagra

Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
1 de 3
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra

O herdeiro da família Roitman vai receber provas de Sardinha (Lucas Leto), e partir disso, começa a desconfiar das atitudes da esposa. Em casa, ele vasculha o quarto e encontra uma conta do apart-hotel onde Fátima e César se encontram, em Copacabana.

Afonso chegará a seguir os passos de Fátima, e dará um flagra nos dois. Raivoso pela humilhação, ele parte para cima de César (Cauã Reymond) e chega a dar um soco no gigolô, agora sustentado por sua mãe, Odete, com quem tem um affair escondido com o garanhão.

Afonso pega Fátima no flagra

Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
1 de 3
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra

De volta a casa de Celina, Afonso confronta Fátima que assume ter se casado por dinheiro. Abalado com a declaração, ele ordena que a alpinista social faça as malas e vá embora. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (21).

Afonso pega Fátima no flagra

Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
1 de 3
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra

