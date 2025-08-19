'Vale Tudo' passa por nova mudança do roteiro e não terá cena histórica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:45
Quando foi anunciado que o remake de 'Vale Tudo' teria a luta de Afonso (Humberto Carrão) contra o câncer, criou-se rapidamente uma enorme expectativa: de que o ator repetisse a cena histórica de Carolina Dieckmann em “Laços de Família” (2000). Na ocasião, a artista raspou completamente os cabelos diante das câmeras, enquanto vivia a personagem Camila. Mas isso não vai mais acontecer.
O roteiro original de Manuela Dias previa que Afonso deveria aparecer completamente careca. Mas, quando a Globo divulgou a primeira foto de Carrão com o novo visual, chamou atenção o fato do artista ainda estar com cabelo, ainda que bem mais curto.
A coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias entrou em contato com a emissora, que afirmou que a escolha foi artística. Ainda segundo a Globo, a decisão está de acordo com o caminho do personagem na trama, que em breve terá uma passagem de tempo importante.
No último sábado (16), Carrão gravou a cena em que Afonso decide cortar o cabelo após o início do tratamento contra o câncer. O roteiro original descrevia a emoção do momento entre Afonso e Solange (Alice Wegmann), incluindo a observação: "Os dois choram e riem. Afonso já com cabelo totalmente raspado".
Ainda segundo a Globo, a opção por não mostrar o ator completamente careca foi discutida pela equipe criativa e considerada adequada para o arco que ainda está por vir. A emissora informou que a caracterização foi pensada para acompanhar a evolução do filho de Odete Roitman na narrativa, sem perder a carga dramática da cena.