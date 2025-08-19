Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vale Tudo' passa por nova mudança do roteiro e não terá cena histórica

Expectativa era que Afonso (Humberto Carrão) repetisse um momento icônico da TV brasileira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:45

Humberto Carrão raspou a cabeça para nova fase de Afonso em 'Vale Tudo'
Humberto Carrão raspou a cabeça para nova fase de Afonso em 'Vale Tudo' Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Quando foi anunciado que o remake de 'Vale Tudo' teria a luta de Afonso (Humberto Carrão) contra o câncer, criou-se rapidamente uma enorme expectativa: de que o ator repetisse a cena histórica de Carolina Dieckmann em “Laços de Família” (2000). Na ocasião, a artista raspou completamente os cabelos diante das câmeras, enquanto vivia a personagem Camila. Mas isso não vai mais acontecer.

O roteiro original de Manuela Dias previa que Afonso deveria aparecer completamente careca. Mas, quando a Globo divulgou a primeira foto de Carrão com o novo visual, chamou atenção o fato do artista ainda estar com cabelo, ainda que bem mais curto.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

A coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias entrou em contato com a emissora, que afirmou que a escolha foi artística. Ainda segundo a Globo, a decisão está de acordo com o caminho do personagem na trama, que em breve terá uma passagem de tempo importante.

No último sábado (16), Carrão gravou a cena em que Afonso decide cortar o cabelo após o início do tratamento contra o câncer. O roteiro original descrevia a emoção do momento entre Afonso e Solange (Alice Wegmann), incluindo a observação: "Os dois choram e riem. Afonso já com cabelo totalmente raspado".

Ainda segundo a Globo, a opção por não mostrar o ator completamente careca foi discutida pela equipe criativa e considerada adequada para o arco que ainda está por vir. A emissora informou que a caracterização foi pensada para acompanhar a evolução do filho de Odete Roitman na narrativa, sem perder a carga dramática da cena.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Homem se passa por Justin Bieber, sobe no palco e faz show em boate de Las Vegas

VÍDEO: Homem se passa por Justin Bieber, sobe no palco e faz show em boate de Las Vegas

Imagem - Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

LEIA TAMBÉM

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Hora do almoço: veja 5 opções de saladas mornas e ricas em proteínas

Mais recentes

Imagem - 'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga
Imagem - Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas

Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas
Imagem - Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger
02

Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger

Imagem - Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar
03

Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar

Imagem - Noviça da Boa Morte passa mal após tentativa de retirá-la da igreja por medida protetiva
04

Noviça da Boa Morte passa mal após tentativa de retirá-la da igreja por medida protetiva