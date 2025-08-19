QUE SUSTO!

Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Jimmy Kimmel disse que ficou com medo de ser acusado de assassinato após susto com Matt Damon

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:23

Matt Damon Crédito: Reprodução

O ator Matt Damon passou por um enorme susto durante um jantar na casa de Jimmy Kimmel. O astro de Hollywood engasgou com um pedaço de costelinha de porco, e ficou com a comida presa em sua garganta por cerca de uma hora e meia. Nem mesmo a manobra de Heimlich deu resultado, e o apresentador ficou com medo até de ser acusado de assassinato.

"Matt Damon estava na minha casa uma noite para jantar. Eu fiz costelas de porco. Ele chegou atrasado, estava com muita fome e começou a comer rápido. Então, começou a engasgar com uma costela. Ficou presa na garganta por cerca de uma hora e meia", afirmou Jimmy, em entrevista à revista Variety.

Matt Damon 1 de 11

O apresentador falou que temeu pelo pior, e já se imaginou indo para a prisão caso o ator tivesse morrido em sua residência. "O irmão dele estava lá. Eu disse: 'Nós temos que levá-lo ao hospital', porque se ele morrer na minha casa, vou para a prisão pelo resto da minha vida. Nunca vou conseguir explicar isso de outra forma que não seja assassinato", contou.