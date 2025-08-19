Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Jimmy Kimmel disse que ficou com medo de ser acusado de assassinato após susto com Matt Damon

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:23

Matt Damon
Matt Damon Crédito: Reprodução

O ator Matt Damon passou por um enorme susto durante um jantar na casa de Jimmy Kimmel. O astro de Hollywood engasgou com um pedaço de costelinha de porco, e ficou com a comida presa em sua garganta por cerca de uma hora e meia. Nem mesmo a manobra de Heimlich deu resultado, e o apresentador ficou com medo até de ser acusado de assassinato.

"Matt Damon estava na minha casa uma noite para jantar. Eu fiz costelas de porco. Ele chegou atrasado, estava com muita fome e começou a comer rápido. Então, começou a engasgar com uma costela. Ficou presa na garganta por cerca de uma hora e meia", afirmou Jimmy, em entrevista à revista Variety.

Matt Damon

Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon por Reprodução
Matt Damon interpretou Tom Ripley no filme de 1999 por divulgação
Cillian Murphy e Matt Damon em Oppenheimer por divulgação
1 de 11
Matt Damon por Reprodução

O apresentador falou que temeu pelo pior, e já se imaginou indo para a prisão caso o ator tivesse morrido em sua residência. "O irmão dele estava lá. Eu disse: 'Nós temos que levá-lo ao hospital', porque se ele morrer na minha casa, vou para a prisão pelo resto da minha vida. Nunca vou conseguir explicar isso de outra forma que não seja assassinato", contou.

Eles tentaram a manobra de Heimlich várias vezes, o que não funcionou. "Estava muito fundo", afirmou Jimmy. No desespero, recorreram à internet em busca de uma solução. ""Fizemos muitas pesquisas no YouTube e finalmente concluímos que comer pequenos pedaços de pão era a forma de fazer a costela descer para o estômago... e o pão o salvou".

Leia mais

Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

Imagem - Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Imagem - Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

LEIA TAMBÉM

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Vai ingressar no ensino superior? Veja 4 dicas para atingir seus objetivos

Mais recentes

Imagem - 'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga
Imagem - Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas

Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas
Imagem - Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

MAIS LIDAS

Imagem - Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade
01

Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
03

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro