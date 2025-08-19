UM BAQUE

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

Atriz contou no programa de Fábio Porchat que chegou a ser repreendida por seguranças ao tentar se aproximar do astro em Nova York

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:56

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Durante participação no programa Que História É Essa, Porchat?, exibido no GNT, Cláudia Abreu relembrou uma situação que classificou como uma verdadeira humilhação. A atriz contou que viajou com Renata Sorrah para Nova York com o objetivo de assistir a peças de teatro e, entre elas, uma leitura de Salomé, estrelada por Al Pacino, de quem é fã declarada.

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" 1 de 4

“Vi que o Al Pacino estava fazendo uma leitura no Brooklyn e sou louca por ele. Sempre pensava que tinha que ter uma peça para vê-lo pessoalmente. Compramos e fomos”, contou Cláudia. Sorrah completou que a colega ensaiava desde o aeroporto o que diria ao ator. “Já no Galeão, ela treinava tudo. ‘I love you’, ‘I am a brazilian actress’. Ela foi preparada, ensaiada”, brincou.

Cláudia revelou que pensou em todos os detalhes para ser notada pelo astro. “Fui de gorro rosa choque, tudo pensado para ele me ver na plateia, mas quase apanhei do segurança. Quando vi Al Pacino sair do teatro, desci da escadinha para tirar uma foto, o segurança quase me bateu. Fiquei muito humilhada, não sabia o que dizer, perdi o rebolado, acabou a graça para mim. Eu travei, tinha tomado esporro, fiquei nervosa”, relatou.

Segundo Sorrah, a emoção de Cláudia foi percebida pelo ator, que caminhou até ela no fim da fila. “Ele falou com algumas pessoas, olhou para a Cacau, ela devia estar emanando paixão, loucura, amor, sexo, tudo. Ele recebeu aquilo e veio direto para ela, chegou perto e falou ‘What do you want?’. Ele repetiu duas vezes, estava um silêncio absoluto, foi impressionante”, lembrou a atriz.

Cláudia, no entanto, não conseguiu responder. “O melhor foi a Renata o resto da viagem falando ‘What do you want?’. Eu estava humilhada, tinha tomado um esporro, fiquei nervosa. Essa coisa do ator muito famoso, que você vê desde criança, na sua formação, é uma pessoa que está na sua vida desde sempre”, disse.