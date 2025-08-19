LEMBRANÇAS

Lívia Andrade relembra alfinetada em último encontro com Silvio Santos: 'Sem dentadura'

Os dois se esbarraram em um salão de beleza em 2021

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:48

Livia Andrade e Silvio Santos no salão do cabeleireiro Jassa, em 2021 Crédito: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade foi uma das convidadas do programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (19), e recordou a última vez que esteve com o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Ela teve a chance de revê-lo em dezembro de 2021, em uma ida ao salão de beleza do cabeleireiro Jassa.

Segundo a apresentadora, o encontro com o mentor veio um dia após sonhar com ele. "Eu tava com tinta no cabelo, toda bagaceira. E ele estava sentado de uma maneira difícil ver", falou.

Lívia também disse que rolou até uma alfinetada entre os dois, mas em tom de brincadeira. "Ele estava ali com cabelo branquinho e ele tinha esquecido uma parte da dentadura, eu nunca tinha visto. Eu com máscara, ele tira a máscara e fala: 'Você tá feia hein' e eu falei 'você também'", afirmou.

"Ele lembrou do primeiro trabalho no Fantasia, lembrava de cada centavo, cada aumento. 'Infelizmente não conseguimos chegar no que você merece'... Falei tudo que precisava falar pra ele. O sentimento é intransferível. A minha gratidão, eterna gratidão é por ele. Aprendi tudo com ele", seguiu.

A apresentadora, que deixou o SBT em 2020 e atualmente integra o time de participantes do Domingão com Huck, disse que a memória do mentor seguia ativa. "Ele lembrava de tudo, de cada aumento (salarial) que eu tive. Silvio sabia de tudo, desde o Fantasia, primeiro programa que eu fiz na emissora".

Segundo Lívia, a decisão de sair do SBT veio quando Silvio deixou de gravar seu programa, por conta da pandemia. "Quando decidi sair do SBT, o Silvio não estava presente, e tinha um trato com ele. A gente conversava muito, a última vez eu prometi que, enquanto ele estivesse lá, eu estaria até lá", comentou.