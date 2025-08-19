Acesse sua conta
Tatá Werneck se surpreende com definição de ‘pênis perfeito’ em entrevista com urologista

Comediante reagiu ao ouvir que tamanho ideal seria 18 cm de comprimento por 13 cm de circunferência

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:17

Tatá Werneck se espanta ao ouvir definição de “pênis perfeito”
Tatá Werneck se espanta ao ouvir definição de “pênis perfeito” Crédito: Reprodução/Multishow

Na estreia da nova temporada do "Lady Night", exibida nesta segunda-feira (18) pelo Multishow, Tatá Werneck recebeu um urologista especialista em harmonização íntima no quadro "Entrevista com Especialista". A conversa rendeu momentos de surpresa e risadas ao abordar o tema do órgão masculino “perfeito”.

Brincando, Tatá perguntou: "Como o senhor descreveria um pênis perfeito? Um Brad Pinto". O médico respondeu com números exatos: "18cm x 13cm. 13cm, 14cm é presença boa". Ainda incrédula, a apresentadora insistiu: "Pera aí, 18cm x 13cm?".

Quando Tatá quis esclarecer se o cálculo incluía os testículos, o especialista explicou: "Não, sem as bolas. 18cm de comprimento com 13cm, 14cm de calibre, de grossura". A humorista reagiu surpresa: "13cm de calibre? Ah tá, prra. Gente, eu estava assim, 'quero me divorciar'"*, arrancando risadas do público.

