Tatá Werneck se surpreende com definição de ‘pênis perfeito’ em entrevista com urologista

Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:17
Na estreia da nova temporada do "Lady Night", exibida nesta segunda-feira (18) pelo Multishow, Tatá Werneck recebeu um urologista especialista em harmonização íntima no quadro "Entrevista com Especialista". A conversa rendeu momentos de surpresa e risadas ao abordar o tema do órgão masculino “perfeito”.
Brincando, Tatá perguntou: "Como o senhor descreveria um pênis perfeito? Um Brad Pinto". O médico respondeu com números exatos: "18cm x 13cm. 13cm, 14cm é presença boa". Ainda incrédula, a apresentadora insistiu: "Pera aí, 18cm x 13cm?".
Quando Tatá quis esclarecer se o cálculo incluía os testículos, o especialista explicou: "Não, sem as bolas. 18cm de comprimento com 13cm, 14cm de calibre, de grossura". A humorista reagiu surpresa: "13cm de calibre? Ah tá, prra. Gente, eu estava assim, 'quero me divorciar'"*, arrancando risadas do público.