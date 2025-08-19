TELEVISÃO

Reviravolta inédita vai mudar destino de Ivan em 'Vale Tudo'

Personagem será preso no capítulo desta terça-feira (19); veja comparação com primeira versão da novela

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:02

Ivan será preso por corrupção ativa Crédito: Globo/Reprodução

A vida de Ivan (Renato Góes) vai virar de ponta-cabeça em "Vale Tudo". O diretor da TCA será preso após uma armação de Odete (Débora Bloch) no capitulo que vai ao ar nesta terça-feira (19). Mas o destino do personagem será diferente do que aconteceu na versão original da novela, de 1988.

Raquel (Taís Araújo) vai prever que Ivan está correndo perigo. Ela terá um mau pressentimento com a negociação que o executivo teve que fazer com Odete para sair da TCA.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8

O executivo cumprirá a exigência da ex-sogra de fazer uma última negociação antes de sair da empresa, e terá que entregar uma caixa de uísque com um cartão de visita a um fiscal da Receita Federal. Também irá marcar um almoço para discutir a liberação de mercadorias retidas na alfândega.

Mas ele não perceberá o gravador que Gerson (Tasu Carvalho), colocou debaixo da mesa do restaurante. Ele acabará fazendo um pix para o agente, criando uma prova contra si mesmo.

Ivan será preso por corrupção ativa e se dará conta de que caiu numa emboscada de Odete. A partir daí, o destino do personagem será diferente do que ocorreu com ele na versão original de "Vale Tudo".

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

No remake, ele ficará apenas alguns dias na cadeia, até que Aldeíde (Karine Teles) emprestará o dinheiro da fiança. Solto, Ivan contará com a ajuda de Bartolomeu (Luis Melo) para investigar Gerson. Ele pressionará o fiscal, que entregará todo o plano da dona da TCA. Com a confissão do agente gravada, o amado de Raquel (Taís Araújo) ameaçará a ricaça.

"A senhora armou, pagou e se beneficiou do golpe. Tá tudo aqui nessa gravação. Inclusive a parte em que ele fala o nome da senhora. Isso tem valor de prova judicial, viu?", disparará, segundo o site Notícias da TV. "Se eu fosse a senhora, não tentava me processar de novo. Porque aí eu solto o material todo pra imprensa. E a senhora sabe que a imprensa vai adorar", completará.

A reviravolta virá no capítulo previsto para ir ao ar no dia 28. Ivan planejará abrir uma agência de viagens a custos acessíveis, e mostrará para Raquel o imóvel onde a empresa irá funcionar. Com suas contas bloqueadas por conta do processo de corrupção, ele pegará um empréstimo com Bartolomeu para reformar o espaço. Também terá a ajuda do filho, Bruno (Miguel Moro), que irá divulgar a empresa nas redes sociais.