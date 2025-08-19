Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reviravolta inédita vai mudar destino de Ivan em 'Vale Tudo'

Personagem será preso no capítulo desta terça-feira (19); veja comparação com primeira versão da novela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:02

Ivan será preso por corrupção ativa
Ivan será preso por corrupção ativa Crédito: Globo/Reprodução

A vida de Ivan (Renato Góes) vai virar de ponta-cabeça em "Vale Tudo". O diretor da TCA será preso após uma armação de Odete (Débora Bloch) no capitulo que vai ao ar nesta terça-feira (19). Mas o destino do personagem será diferente do que aconteceu na versão original da novela, de 1988.

Raquel (Taís Araújo) vai prever que Ivan está correndo perigo. Ela terá um mau pressentimento com a negociação que o executivo teve que fazer com Odete para sair da TCA.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

O executivo cumprirá a exigência da ex-sogra de fazer uma última negociação antes de sair da empresa, e terá que entregar uma caixa de uísque com um cartão de visita a um fiscal da Receita Federal. Também irá marcar um almoço para discutir a liberação de mercadorias retidas na alfândega.

Mas ele não perceberá o gravador que Gerson (Tasu Carvalho), colocou debaixo da mesa do restaurante. Ele acabará fazendo um pix para o agente, criando uma prova contra si mesmo.

Ivan será preso por corrupção ativa e se dará conta de que caiu numa emboscada de Odete. A partir daí, o destino do personagem será diferente do que ocorreu com ele na versão original de "Vale Tudo".

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

No remake, ele ficará apenas alguns dias na cadeia, até que Aldeíde (Karine Teles) emprestará o dinheiro da fiança. Solto, Ivan contará com a ajuda de Bartolomeu (Luis Melo) para investigar Gerson. Ele pressionará o fiscal, que entregará todo o plano da dona da TCA. Com a confissão do agente gravada, o amado de Raquel (Taís Araújo) ameaçará a ricaça.

"A senhora armou, pagou e se beneficiou do golpe. Tá tudo aqui nessa gravação. Inclusive a parte em que ele fala o nome da senhora. Isso tem valor de prova judicial, viu?", disparará, segundo o site Notícias da TV. "Se eu fosse a senhora, não tentava me processar de novo. Porque aí eu solto o material todo pra imprensa. E a senhora sabe que a imprensa vai adorar", completará.

A reviravolta virá no capítulo previsto para ir ao ar no dia 28. Ivan planejará abrir uma agência de viagens a custos acessíveis, e mostrará para Raquel o imóvel onde a empresa irá funcionar. Com suas contas bloqueadas por conta do processo de corrupção, ele pegará um empréstimo com Bartolomeu para reformar o espaço. Também terá a ajuda do filho, Bruno (Miguel Moro), que irá divulgar a empresa nas redes sociais.

Já na trama de 1988, o executivo foi condenado a dois anos de prisão. Recluso, Ivan escreveu um livro, intitulado "Vale Tudo". Quando foi solto, apenas no último capítulo da trama, o personagem vivido por Antonio Fagundes para a TCA como vice-presidente com o aval de Afonso (Cassio Gabus Mendes). Além disso, comprou uma casa para morar com Raquel (Regina Duarte).

Leia mais

Imagem - Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi após foto deletada de Helena e Neymar

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi após foto deletada de Helena e Neymar

Imagem - Pen drive com músicas inéditas de Marília Mendonça gera disputa judicial entre família, empresário e gravadora

Pen drive com músicas inéditas de Marília Mendonça gera disputa judicial entre família, empresário e gravadora

Imagem - Lívia Andrade relembra alfinetada em último encontro com Silvio Santos: 'Sem dentadura'

Lívia Andrade relembra alfinetada em último encontro com Silvio Santos: 'Sem dentadura'

LEIA TAMBÉM

Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

Mais recentes

Imagem - Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'
Imagem - Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda

Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda
Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro