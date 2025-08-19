Acesse sua conta
Pen drive com músicas inéditas de Marília Mendonça gera disputa judicial entre família, empresário e gravadora

Disputa judicial trava lançamento de músicas inéditas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:19

Marília Mendonça
Marília Mendonça Crédito: Reprodução

O legado musical de Marília Mendonça voltou ao centro de uma nova polêmica. Após meses de trégua na disputa pela guarda de Léo, filho da cantora com Murilo Huff, agora o alvo da briga é um pen drive com mais de 100 arquivos inéditos da artista, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021. O material inclui rascunhos, registros em voz e violão e músicas nunca lançadas oficialmente. As informações são do portal Em Off. 

Segundo o empresário Wander Oliveira, da Work Show, o conteúdo poderia sustentar lançamentos póstumos por até duas décadas. “Para mim, o pen drive pertence ao Léo. Eu gostaria que fosse entregue para ele. Ficou entendido que seria doado para o espólio, mas semanas depois, o advogado da família estava negociando com gravadoras”, afirmou Wander.

No entanto, o material está no centro de uma disputa entre a família, o empresário e a gravadora Som Livre, com quem Marília assinou contrato em 2019. Pelo acordo, a empresa teria direito de explorar comercialmente toda a obra da cantora.

O advogado da família, Robson Cunha, confirmou negociações com a gravadora, mas negou qualquer acerto para que o pen drive fosse entregue diretamente a Léo como lembrança afetiva. “Tudo que foi produzido por Marília Mendonça pertence à Som Livre, por conta do contrato firmado em 2019. O Murilo, obrigatoriamente, precisa assinar todos os contratos que envolvem o Léo, o que ainda não aconteceu. Mas eu acredito que em breve deve acontecer”, disse.

Enquanto isso, o futuro das músicas inéditas segue indefinido. O lançamento do material está suspenso até que haja consenso entre as partes.

