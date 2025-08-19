UÉ?!

VÍDEO: Homem se passa por Justin Bieber, sobe no palco e faz show em boate de Las Vegas

Impostor foi desmascarado pelos funcionários

Um homem provocou confusão em uma boate de Las Vegas no último sábado (16) ao se passar por Justin Bieber. Segundo o site TMZ, ele conseguiu enganar funcionários e até a produção do evento, chegando a subir ao palco e cantar músicas do astro canadense.

O DJ Gryffin, que se apresentava no local, teria sido avisado de que Bieber estava no espaço e o recebeu em sua cabine. Pouco depois, o impostor se apresentou para o público como se fosse o verdadeiro cantor.

A farsa, no entanto, não durou muito. Após algum tempo, os funcionários perceberam o engano e interromperam a apresentação. O homem foi retirado imediatamente do local e teve sua entrada proibida em eventos futuros.

“Após um plano elaborado e complexo, realizado por ele e sua equipe, um imitador de Justin Bieber conseguiu acesso ao palco do XS. Assim que o erro foi reconhecido, ele foi retirado e teve sua entrada negada no futuro”, afirmou a boate em nota oficial.

Nas redes sociais, fãs do cantor se mostraram surpresos e levantaram hipóteses de que a situação poderia ter sido uma ação de marketing. “Alguém pode explicar por que isso acontece? Chegar tão longe para parecer alguém. Ou ele e o Justin estão trabalhando juntos para promover algo? Não vou mentir, ele quase me enganou e claramente enganou todas essas outras pessoas”, comentou uma internauta.