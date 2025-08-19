Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Homem se passa por Justin Bieber, sobe no palco e faz show em boate de Las Vegas

Impostor foi desmascarado pelos funcionários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:28

Justin Bieber
Justin Bieber Crédito: Reprodução

Um homem provocou confusão em uma boate de Las Vegas no último sábado (16) ao se passar por Justin Bieber. Segundo o site TMZ, ele conseguiu enganar funcionários e até a produção do evento, chegando a subir ao palco e cantar músicas do astro canadense.

Justin Bieber

Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
1 de 6
Justin Bieber por Reprodução

O DJ Gryffin, que se apresentava no local, teria sido avisado de que Bieber estava no espaço e o recebeu em sua cabine. Pouco depois, o impostor se apresentou para o público como se fosse o verdadeiro cantor.

A farsa, no entanto, não durou muito. Após algum tempo, os funcionários perceberam o engano e interromperam a apresentação. O homem foi retirado imediatamente do local e teve sua entrada proibida em eventos futuros.

Leia mais

Imagem - Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Apresentador de TV salvou ator famoso de morrer engasgado: 'Preso na garganta'

Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

Imagem - Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

“Após um plano elaborado e complexo, realizado por ele e sua equipe, um imitador de Justin Bieber conseguiu acesso ao palco do XS. Assim que o erro foi reconhecido, ele foi retirado e teve sua entrada negada no futuro”, afirmou a boate em nota oficial.

Nas redes sociais, fãs do cantor se mostraram surpresos e levantaram hipóteses de que a situação poderia ter sido uma ação de marketing. “Alguém pode explicar por que isso acontece? Chegar tão longe para parecer alguém. Ou ele e o Justin estão trabalhando juntos para promover algo? Não vou mentir, ele quase me enganou e claramente enganou todas essas outras pessoas”, comentou uma internauta.

Mais recentes

Imagem - 'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga
Imagem - Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas

Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas
Imagem - Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

MAIS LIDAS

Imagem - Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade
01

Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
03

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro