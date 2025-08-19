Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Aventuras, gastronomia e paisagens únicas se unem neste refúgio dos Lençóis Maranhenses

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:30

Atins guarda uma das experiências mais autênticas e mágicas do ecoturismo brasileiro (Imagem: Gleiseane Martins | Shutterstock)
Atins guarda uma das experiências mais autênticas e mágicas do ecoturismo brasileiro Crédito: Imagem: Gleiseane Martins | Shutterstock

Em meio à vastidão das dunas douradas e lagoas cristalinas dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, há um vilarejo ainda pouco conhecido pelo grande público, mas que guarda uma das experiências mais autênticas e mágicas do ecoturismo brasileiro: Atins.

Localizado no município de Barreirinhas, na Foz do Rio Preguiças, onde o rio encontra o mar, Atins mistura a simplicidade rústica de uma vila de pescadores com paisagens surreais e uma atmosfera de tranquilidade quase mística, capaz de encantar qualquer visitante.

Atins (Maranhão)

Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
1 de 5
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web

A seguir, descubra 8 atividades imperdíveis para aproveitar ao máximo esse paraíso escondido nos Lençóis Maranhenses, que vão desde esportes radicais até experiências gastronômicas!

1. Passeios nas dunas e lagoas

As paisagens surreais dos Lençóis estão ao alcance em passeios guiados em veículos 4×4 adaptados, com bancos na caçamba para que os passageiros possam admirar o cenário com liberdade. Já o tour de quadriciclo é ainda mais emocionante: o visitante pilota seu próprio veículo, seguindo por trilhas entre as dunas e parando para banhos em lagoas de águas mornas. As vistas são de tirar o fôlego e cada pôr do sol observado do alto de uma duna é um espetáculo inigualável, daqueles que ficam gravados na memória por toda a vida.

2. Revoada dos guarás

No final da tarde, um dos fenômenos naturais mais belos da região acontece: a revoada dos guarás, aves de plumagem vermelha vibrante que voltam para dormir nos mangues. É possível fazer um passeio de barco ao entardecer para observar esse espetáculo da natureza, que encanta fotógrafos e amantes da vida selvagem.

3. Kitesurf

Atins se tornou um dos pontos mais desejados para a prática de kitesurf no Brasil, especialmente entre os meses de junho e janeiro, quando os ventos garantem excelentes condições para o esporte. Há escolas especializadas que oferecem aulas para iniciantes, além de aluguel de equipamentos. Mesmo quem nunca teve contato com o kitesurf pode se aventurar com segurança e diversão.

O passeio de caiaque pelo Rio Preguiças é uma excelente escolha para quem deseja contemplar a flora e fauna de Atins (Imagem: soniarcf | Shutterstock)
O passeio de caiaque pelo Rio Preguiças é uma excelente escolha para quem deseja contemplar a flora e fauna de Atins Crédito: Imagem: soniarcf | Shutterstock

4. Caiaque no Rio Preguiças

Para quem prefere atividades mais contemplativas, o passeio de caiaque pelo Rio Preguiças é uma excelente escolha. A remada tranquila entre as margens do rio revela detalhes da flora e fauna local, proporcionando momentos de conexão com a natureza que dificilmente seriam percebidos de outra forma.

5. Atins Charme Beach Bar

Pé na areia e pioneiro na Praia de Atins, o Atins Charme Beach Bar é parada obrigatória no vilarejo. Em meio a um visual arrebatador e a brisa suave que vem do mar, o bar serve o melhor da gastronomia nordestina, drinks clássicos e autorais e cerveja sempre gelada. Aberto para almoço e jantar, o local conta com música ao vivo e shows aos fins de semana.

Para quem quer relaxar, há redes, espreguiçadeiras e um mirante que proporciona uma vista privilegiada. Elaborado por cozinheiras maranhenses, o cardápio tem deliciosas receitas com camarão e outros frutos-do-mar, além de pratos típicos. Para dividir, uma boa pedida é o banquete do mar, feito de arroz de cuxá com camarões, vatapá, caranguejo e caudas de lagosta e pescada.

6. Ça-vá Charme Atins

Parte da ilha gastronômica do grupo Charme Atins, o Ça-vá oferece uma mistura bem-sucedida e saborosa dos temperos maranhenses com a clássica gastronomia mediterrânea. Seu cardápio conta com criações que passam pelas cozinhas grega, francesa e italiana, com sabores frescos, muitos vegetais e frutos-do-mar. Perfeito para almoço e jantar com um clima descontraído, o Ça-vá também exibe uma decoração de inspiração grega e conta com uma adega climatizada.

7. Sushi Bar Charme Atins

Único restaurante especializado em gastronomia japonesa de Atins, o Sushi Bar fica à beira da piscina da Rancharia Charme Beach, com vista para o rio. Com uma seleção dos peixes mais frescos da região, sua cozinha criativa apresenta combinações ousadas, utilizando temperos locais e frutas tropicais em receitas autorais.

8. Mirante Charme Atins

Instalado no Atins Charme Chalés, o mirante Charme Atins é uma deliciosa viagem pela gastronomia maranhense. Entre as criações autorais, destaque para o peixe com crosta de castanhas e a coxinha de macaxeira recheada com camarão, que derrete na boca.

Leia mais

Imagem - Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

Imagem - Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios

Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios

Imagem - Conhece o termo 'governança'? Confira 5 pontos de boa gestão de uma empresa

Conhece o termo 'governança'? Confira 5 pontos de boa gestão de uma empresa

Mais recentes

Imagem - Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana
Imagem - Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios

Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios
Imagem - 4 características do cachorro da raça whippet

4 características do cachorro da raça whippet

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura
01

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
02

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
03

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
04

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho