Filho de Marcus Buaiz de 13 anos choca em fotos ao lado do pai nos EUA

Empresário viajou com o primogênito José Marcus Buaiz e passeou nos parques da Universal em Orlando

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:26

Marcus Buaz e filho José Marcus Buaiz passaram 11 dias na Disney em Orlando
Marcus Buaz e filho José Marcus Buaiz passaram 11 dias nos EUA Crédito: Reprodução

Marcus Buaiz, empresário e marido da atriz Isis Valverde, aproveitou bons dias de descanso nos Estados Unidos ao lado do primogênito, José Marcus Buaiz, de 13 anos. Os dois apareceram nas fotos em diversas atrações nos parques da Universal Pictures e no novo Epic Universal. Algo que chamou atenção dos internautas,  porém, foi altura do adolescente, que já está quase do tamanho do pai.

Antes de Orlando os dois foram a Nova York e registraram os momentos especiais em família. Ao todo foram 11 dias de viagem. “Nada melhor do que viver momentos únicos com quem a gente mais ama. Obrigado Universal Destinations Brasil por proporcionar um dia inesquecível para mim e meu filho”, escreveu Buaiz em publicação nas redes sociais.

Marcus Buaz e filho José Marcus Buaiz em Orlando

1 de 10
De volta ao Brasil nesta quarta-feira (20), o empresário aproveitou para dar um relato sobre o passeio e fez uma homenagem ao seu filho com quem curtiu cada dia. "Foram 10 dias e 24 horas intensos, que vão ficar gravados em mim para sempre. Meu filho, que orgulho eu tenho de ver o homem que você está se tornando. Conviver de perto com sua essência, seu jeito, suas escolhas, me mostrou ainda mais a beleza da história que você já está construindo", escreveu Marcus, orgulhoso. 

Ele falou ainda sobre os sentimentos de viver a viagem com o filho e expressou sua visão sobre quem o adolescente está se tornando. "Essa viagem me trouxe a chance de viver com você momentos únicos, só nossos. Rimos, conversamos, descobrimos juntos — e cada instante foi um presente. Você me inspira, me ensina e me emociona. Você tem um coração enorme, uma mente brilhante e uma força que me enche de esperança. Eu estarei sempre aqui, celebrando suas conquistas e apoiando seus passos. Essa viagem termina hoje, mas o orgulho e o amor que sinto por você só crescem a cada dia", se declarou.

