Jaques morre em 'Dona de Mim'? Tânia atacou marido com 6 tiros

Telespectadores estão ansiosos por desfecho de personagem no capítulo desta quarta-feira (20)

Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:32

Jacques em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução / TV Globo

No capítulo desta terça-feira (19) de "Dona de Mim", uma cena violenta surpreendeu os telespectadores da novela das 7 em exibição na TV Globo. Para se vingar do marido Jacques (Marcello Novaes), e tomada por ódio, Tânia (Aline Borges) sacou uma arma e deu três tiros no vilão. Mas, então, o irmão de Abel morrerá?

Segundo o site Notícias da TV a resposta é não. Na verdade, as balas disparadas eram de festim e a intenção de Tânia era apenas dar um susto em Jacques após ele se mudar de vez para a mansão dos Boaz e deixá-la sozinha em casa. A decisão foi tomada pelo cafajeste após ele flagrar sua esposa com Ricardo (Marcos Pasquim) dando um beijão na empresa que agora preside.

Na cena que foi ao ar, Tânia se arrumou toda, bem bonita e sensual e foi à sala de Jaques na Boaz. De surpresa, ele sacou a arma e disparou seis tiros nele. O sangue, porém, não terá sido derramado, já que as balas de festim não contém projéteis metálicos.

Ainda segundo o site, Jaques ficará assustadíssimo, mas logo verá que não está gravemente ferido. Tânia soltará gargalhadas malignas, e o barulho chamará a atenção de Samuel (Juan Paiva) e Ricardo (Marcos Pasquim). Os dois correrão para a sala de Jaques e também se assustarão com a cena.

"Festim! Pareciam tiros de verdade, não é? Jaques, sua cara tava impagável!", debochará Tânia. O personagem de Marcello Novaes será tomado pela raiva, avançará sobre a ex e conseguirá pegar a arma dela.

"Mas você tá totalmente perturbada", dirá Samuel, achando tudo muito bizarro. "Não se mete! Isso é pra você não me fazer mais de otária", ela avisará ao ex-marido. O personagem de Juan Paiva dirá que é melhor chamar a polícia, e Tânia o desafiará: "Vai me acusar de quê? Teatro?"

Com medo do que Tânia poderá revelar, Jaques dirá que não é necessário envolver a polícia. A vilã sorrirá, satisfeita por ter conseguido apavorá-lo.Daí para frente, ela se esforçará para prejudicar Jaques de diversas maneiras e inclusive contará à Samuel as intenções de Jaques de interditar Rosa (Suely Franco) e dará dicas de como o rapaz pode encontrar provas dos crimes financeiros do tio.