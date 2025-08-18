PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Fim de relacionamento, armação, enfrentamento direto: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 22:44

Jacques vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Os próximos capítulos de "Dona de Mim" trarão novidades instigantes ao longo da semana. Após se mudar para a mansão da família, Jacques (Marcelo Novaes) irá para cima de Leona (Clara Moneke), impondo regras perversas a ela, Pam (Haonê Thinar) vai terminar o namoro com Danilo (Felipe Simas) e uma armação inusitada movimentará a trama das 7 da TV Globo. A novela, criada e escrita por Rosane Svartman, é exibida na TV Globo de segunda a sábado, a partir das 19h40.

Veja os resumos da semana de 18/08 a 23/08:

18 de agosto (segunda-feira)

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

19 de agosto (terça-feira)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

20 de agosto (quarta-feira)

Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.

21 de agosto (quinta-feira)

Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

22 de agosto (sexta-feira)

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro. Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.

23 de agosto (sábado)

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho. Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.