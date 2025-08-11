TRÁGICO

Cantora faz show, agradece e morre de infarto horas depois em Cuiabá

Luna Alves sofreu um infarto fulminante neste domingo (10)

Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:10

Luna Alves morreu neste domingo (11) em Cuiabá Crédito: Reprodução

A cantora Luna Alves, de 39 anos, morreu de forma trágica neste domingo (10), horas depois de realizar um show em Cuiabá, capital do Mato Grosso. De acordo com informações do g1, a artista realizou a apresentação na noite deste sábado (9) e retornou para seu apartamento na mesma cidade, quando sofreu um infarto fulminante e veio à óbito por volta das 5 da madrugada do dia seguinte.

Após o show, Luna chegou a publicar uma mensagem nas redes sociais agradecendo pela vida e pela oportunidade de levar música para as pessoas.

O marido da cantora, o músico Guilherme Schreiner, contou que se apresentou ao lado da amada evento. Segundo ele, Luna aparentava estar bem e não apresentou nenhum sintoma durante a apresentação. Os dois retornaram juntos para casa. “Fui deitar já era 1h40 da manhã, e ela tava super bem. A gente começou a ver vídeos e depois fomos dormir. A partir das 5h10, ouvi ela passando mal na cama e levantei para chamar o Samu. O médico ficou na linha comigo me ajudando. O Samu não demorou muito, mas, infelizmente, veio a constatar o óbito”, explicou o viúvo.

Amigos, familiares e fãs lamentaram a morte precoce da artista em uma postagem feita pelo perfil da artista nas redes sociais anunciando a morte. “Eu te amo pra sempre, mãe. Minha Lucinha ”, escreveu a filha da cantora. “Perdi uma mulher, perdi uma parceira. Só peço a Deus força pra poder seguir. Te amo”, escreveu Guilherme. "Nos despedimos de uma voz que encantou e de um coração que tocou tantas vidas", destacou uma fã.