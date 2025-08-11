CONFIRA

Aplique? Regina Casé revela segredo para cabelos saudáveis e brilhosos aos 71 anos

Atriz e produtora detalhou como fazer para manter os fios sedosos e saudáveis de forma natural

F Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:03

Regina Casé é conhecida pelos longos cabelos Crédito: Reprodução | Instagram

Hoje as mulheres têm descoberto beleza através da naturalidade. Seja os novos 60 ou 70, o público feminino tem olhado para si mesmas de outra forma, com empoderamento e autoestima.

Regina Casé 1 de 6

E uma das precursoras do movimento de autocuidado através da beleza natural é a atriz Regina Casé. Em um evento recente, a atriz, que fez parte do elenco de “Todas as Flores” (2022), fez questão de deixar claro que a beleza de seus fios não é resultado de um produto milagroso, mas de um conjunto de cuidados que envolvem alimentação, bem-estar emocional e uso de produtos naturais.

De acordo com Regina Casé, para ter um cabelo bonito é necessário pensar na “beleza como todo”. A artista pondera ainda que a saúde mental também é importante.

“Se você não estiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho”, disse conforme informação da revista Quem.

O segredo para a beleza de Regina Casé, de 71 anos, ainda está ligada à sua relação com a natureza, como o uso de produtos naturais da flora brasileira, tanto para o cabelo como para a pele. “Talvez eu tenha esse cabelão porque não coloco muita química. E, no rosto, nunca fiz nada desses troços que as pessoas gostam de fazer”, disse a artista se referindo às cirurgias plásticas.