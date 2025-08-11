Acesse sua conta
Aplique? Regina Casé revela segredo para cabelos saudáveis e brilhosos aos 71 anos

Atriz e produtora detalhou como fazer para manter os fios sedosos e saudáveis de forma natural

  • F

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:03

Regina Casé é conhecida pelos longos cabelos Crédito: Reprodução | Instagram

Hoje as mulheres têm descoberto beleza através da naturalidade. Seja os novos 60 ou 70, o público feminino tem olhado para si mesmas de outra forma, com empoderamento e autoestima.

Regina Casé

