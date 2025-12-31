TÁ COM MEDO?

Se assustou? Entenda por que os galões d’água mineral fazem ‘glup’ de madrugada

Na verdade existe uma razão física para o barulho

Agência Correio

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:00

A única entrada de ar é por baixo. Crédito: Imagem: RDNE Stock project/Pexels

Quando a casa fica em silêncio durante a madrugada, ruídos triviais podem se transformar em grandes motivos de susto. Os estalos que vêm da cozinha e o som de bolhas no galão de água são os principais responsáveis por esse medo.

A ciência explica que o que parece ser um evento sobrenatural é, na verdade, um conjunto de reações físicas previsíveis. Entender como esses aparelhos funcionam ajuda a desmistificar os sons que ecoam pelos corredores da casa.

Por que a água mineral faz 'glup' 1 de 3

Tanto a geladeira quanto o galão de água possuem mecanismos internos que interagem com o ambiente de forma constante. Esses processos não param durante a noite, mas o silêncio noturno torna cada vibração muito mais perceptível.

A mecânica por trás do som de glup no garrafão de água

Segundo Bruno Vaiano, da Superinteressante, a explicação para o barulho está no fato de o galão ser totalmente vedado. A única passagem de ar disponível fica na parte de baixo, onde o bocal se conecta ao suporte do seu bebedouro.

A força da gravidade exerce um papel fundamental ao puxar o líquido para baixo, criando um vácuo parcial no topo. Para preencher esse espaço vazio, o ar precisa percorrer toda a coluna de água até atingir a superfície interna.

É justamente nesse trajeto ascendente do ar, formando bolhas grandes, que o som de "glub" é gerado de forma audível. Esse evento é uma demonstração clássica de como os fluidos se comportam dentro de um recipiente fechado e invertido.

O ar entra no galão impulsionado pela pressão atmosférica, que busca equilibrar o sistema de forma automática. Conforme o volume de água diminui, a pressão interna cai, pois a mesma quantidade de gás ocupa um espaço muito maior.

Esse desequilíbrio momentâneo de forças é o que permite a entrada do ar externo para estabilizar o conteúdo do garrafão. Sem essa troca constante de pressão, seria impossível retirar a água do recipiente de maneira contínua.

Por que a geladeira estala tanto durante o período noturno

Os estalos da geladeira são ruídos que podem ter múltiplas origens físicas, variando desde o funcionamento normal até falhas. O motivo mais frequente é a dilatação e contração térmica dos materiais que compõem a estrutura da máquina.

Como a temperatura ambiente cai durante a noite, as peças sofrem uma contração natural que gera ruídos secos de estalo. Esse fenômeno físico é conhecido tecnicamente como crepitação e não indica nenhum problema no equipamento.

Outra fonte comum desse barulho é o sistema frost-free, que realiza o descongelamento automático das placas de resfriamento. Esse ciclo é essencial para evitar o acúmulo excessivo de gelo e manter a eficiência energética do motor.

Durante a circulação do gás refrigerante, válvulas e relés são acionados eletricamente para abrir ou fechar passagens internas. Cada vez que esses componentes entram em operação, eles produzem um estalo característico de funcionamento.

Contudo, é preciso ficar alerta se os estalos ocorrerem de forma ininterrupta ou com uma intensidade muito fora do comum. Caso a refrigeração do aparelho comece a falhar, os ruídos podem ser um sinal claro de defeitos mecânicos.

O silêncio da madrugada e a percepção dos ruídos domésticos

A queda na temperatura noturna contribui para a contração térmica dos objetos, mas não explica sozinha a frequência dos sons. O fator psicológico e ambiental desempenha um papel crucial na forma como ouvimos a nossa própria casa.

As noites são consideravelmente menos barulhentas do que o período diurno, quando há tráfego intenso e aparelhos ligados. Sem o ruído de fundo da televisão ou de outras pessoas, pequenos sons se tornam gigantescos para o ouvido.

Essa falta de distrações sonoras faz com que reparemos em cada estalo singular que passaria despercebido durante o dia. A mente humana tende a buscar explicações fantasmagóricas para aquilo que não consegue identificar de imediato.

Portanto, não há motivos reais para acreditar que sua casa está sendo assombrada por espíritos brincalhões na cozinha. Os fenômenos físicos de pressão, gravidade e termodinâmica explicam cada som que você escuta na calada da noite.