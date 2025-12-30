SAÚDE

Pílula experimental promete queimar gordura mesmo em repouso e sem perda de músculo

O composto ATR-258 surge como uma alternativa revolucionária aos injetáveis, prometendo acelerar o metabolismo muscular sem afetar o apetite ou o coração

Agência Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:28

Entenda como é o futuro dos remédios de emagrecimento Crédito: Freepik

Um novo medicamento para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade está despertando a atenção da comunidade científica global. O comprimido, chamado ATR-258, entra em uma nova fase de testes em humanos com uma proposta ambiciosa: simular os benefícios do exercício físico sem que o paciente precise sair do repouso. Diferente de outros tratamentos, ele foca diretamente nos músculos.

Diferente de medicamentos populares como o Ozempic, que atuam no sistema digestivo e no controle do apetite, o ATR-258 vai direto ao tecido muscular esquelético. Ele estimula o músculo a consumir glicose e gordura de forma acelerada, criando um estado metabólico ativo. Isso significa que o corpo passa a queimar energia de maneira muito mais eficiente, mesmo durante o descanso total.

Gordura abdominal 1 de 8

O grande trunfo desta nova terapia é a preservação da massa magra, um problema comum em dietas e outros fármacos emagrecedores. Ao manter os músculos fortes enquanto elimina a gordura, o medicamento não apenas ajuda na perda de peso, mas melhora a saúde metabólica geral. Especialistas acreditam que essa abordagem pode ser o futuro do tratamento contra a obesidade e doenças degenerativas musculares.

A tecnologia por trás da queima calórica

O segredo do ATR-258 reside em uma técnica chamada "agonismo enviesado", que permite ativar apenas as partes benéficas de um receptor celular. Na prática, os cientistas conseguiram ligar o "interruptor" que queima açúcar no músculo, mas sem ativar as vias que causam efeitos colaterais. É uma engenharia molecular de precisão, ajustada átomo por átomo para garantir máxima segurança.

Antigamente, substâncias que tentavam acelerar o metabolismo acabavam sobrecarregando o sistema cardiovascular, causando taquicardia. O ATR-258 resolve esse impasse ao ignorar os receptores que fazem o coração disparar, focando exclusivamente na via GRK2, responsável pelo metabolismo. Assim, o paciente obtém a queima calórica do exercício sem o estresse cardíaco associado a estimulantes comuns.

Essa inovação é fruto de uma colaboração entre o prestigiado Instituto Karolinska e a Universidade de Estocolmo. Ao "ensinar" o músculo a absorver mais açúcar do sangue de forma independente, o fármaco oferece uma nova esperança para diabéticos. O foco deixa de ser o pâncreas ou o estômago e passa a ser a maior "usina de energia" do corpo humano: a musculatura.

O futuro dos tratamentos metabólicos

A nova fase de testes, prevista para o final de 2025, busca validar se os resultados impressionantes vistos em laboratório se repetem em larga escala em humanos. Dados iniciais de segurança já mostraram que o comprimido é bem tolerado pelo organismo. Agora, o desafio é comprovar que a perda de gordura ocorre de forma sustentável e protegendo a integridade dos músculos.

Um ponto que entusiasma os pesquisadores é a possibilidade de combinar o ATR-258 com terapias já existentes, como a liraglutida. Em estudos pré-clínicos, essa combinação resultou em uma perda de peso significativa, onde quase 100% da massa perdida era gordura, e não músculo. Esse efeito "escudo" para a massa magra é considerado o "santo graal" da medicina esportiva e metabólica.