Por que esse peixe de carne branca é chamado de bacalhau brasileiro e faz sucesso na ceia de Natal

Um peixe nacional que une sabor suave e preparo versátil

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09:00

Crédito: (Reprodução/YouTube)

Abrótea é conhecida popularmente como o bacalhau brasileiro por reunir características muito parecidas com o peixe tradicional: carne branca, sabor suave e preparo versátil. Segundo o site TudoGostoso, ela se destaca por ser uma opção mais acessível e leve, ideal para quem quer manter o costume de consumir peixe sem gastar tanto.

Além do custo mais baixo, a abrótea chama atenção por ser fácil de encontrar e por agradar diferentes paladares. Seu sabor delicado combina bem com receitas simples ou mais elaboradas, o que explica por que esse peixe vem ganhando espaço tanto nas refeições do dia a dia quanto nas datas comemorativas.

Um peixe leve que combina com uma alimentação equilibrada

A carne branca e macia da abrótea facilita a digestão, tornando o peixe indicado para pessoas de todas as idades. Ela oferece uma boa quantidade de proteínas e nutrientes importantes, sem pesar no consumo calórico diário.

Outro ponto positivo é o baixo teor de gordura e sódio, o que faz da abrótea uma escolha interessante para quem busca refeições mais leves, mas sem abrir mão de sabor e saciedade.

Preço mais acessível sem perder qualidade

Enquanto o bacalhau tradicional costuma ter um valor elevado, a abrótea aparece como uma alternativa econômica. Segundo o site TudoGostoso, o quilo pode custar entre R$ 20 e R$ 30, dependendo da região, o que facilita sua inclusão no cardápio familiar.

Essa diferença de preço permite preparar pratos caprichados sem comprometer o orçamento, especialmente em períodos como Natal e Ano Novo, quando o consumo de peixe costuma aumentar.

Versatilidade que faz diferença na cozinha

A abrótea se adapta bem a diferentes formas de preparo. Ela pode ser grelhada, assada ou usada em receitas tradicionais que normalmente levam bacalhau, como a bacalhoada.

Por ter sabor suave, absorve bem temperos e combina com ingredientes simples, como azeite, cebola, batata e ervas, garantindo pratos equilibrados e saborosos.

Boa escolha para festas e refeições do cotidiano

Em datas especiais, a abrótea surge como uma solução prática e econômica. Segundo o TudoGostoso, muitas pessoas já adotaram o peixe como substituto do bacalhau em ceias festivas.