Fazer xarope caseiro para tosse pode ser melhor do que comprar em farmácia; veja

Aprenda duas formas de preparar o xarope de cebola com mel e veja como tomar, por quanto tempo e quais cuidados não podem ser ignorados

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:00

O xarope de cebola com mel pode ajudar a aliviar tosse com catarro, mas não substitui cuidados médicos e é contraindicado para menores de 1 ano
O xarope de cebola com mel pode ajudar a aliviar tosse com catarro, mas não substitui cuidados médicos e é contraindicado para menores de 1 ano Crédito: Freepik

Para quem busca alívio rápido da tosse em casa, o xarope de cebola com mel costuma aparecer entre as receitas mais citadas. A mistura é tratada como expectorante caseiro, voltado a reduzir catarro e desconforto na garganta.

O destaque vem das propriedades atribuídas aos ingredientes. A cebola reúne quercetina, que pode colaborar no combate a gripe, resfriado e alergias, enquanto o mel é descrito como antisséptico, antioxidante e expectorante.

Apesar do uso popular, ele serve apenas como complemento e não substitui consulta médica. Outro ponto essencial é a segurança: a receita não é indicada para bebês e crianças menores de 1 ano por risco de botulismo.

O que pode explicar o efeito expectorante

Na prática, receitas desse tipo buscam ajudar o corpo a eliminar secreções. Por isso, o xarope vira uma alternativa quando a tosse vem acompanhada de muco e sensação de peito carregado, especialmente em quadros de resfriado.

Ainda assim, a resposta varia de pessoa para pessoa. Se a tosse for intensa, durar muitos dias ou vier com falta de ar, chiado e febre, o ideal é não adiar avaliação médica para entender a origem do sintoma.

Receita com mel, cebola e limão

Nesta opção, a cebola é ralada ou processada para liberar líquido, que vira a base do xarope. Em seguida, entram o mel e o suco de limão, combinação que costuma ser buscada como “xarope para tosse com limão”.

Separe apenas a água que a cebola soltar. Use a mesma medida de mel e, depois, adicione o suco de 3 limões. Por fim, deixe descansar em recipiente de vidro fechado por cerca de 2 horas antes de consumir.

Receita com mel, cebola e água

Na segunda alternativa, a cebola cozinha em fogo baixo com água, e o líquido final é coado e adoçado com mel. Assim, o preparo fica mais suave, mas segue com o objetivo de facilitar a expectoração.

Corte 1 cebola grande em quatro e ferva com 1 copo de água em fogo baixo. Depois de cozida, deixe repousar por 1 hora com tampa. Coe, misture 2 colheres de sopa de mel e guarde em vidro bem fechado.

Como usar no dia a dia

O texto-base sugere que crianças tomem 2 colheres de sobremesa ao longo do dia, enquanto adultos tomem 4 colheres de sobremesa. Para evitar exageros, mantenha a medida e interrompa se surgir reação inesperada.

A indicação é usar diariamente por 7 a 10 dias. Se a tosse persistir, piorar ou vier com dor no peito e cansaço, a orientação muda: é hora de buscar um profissional para descartar infecções e outras causas possíveis.

Quem deve evitar e quando procurar ajuda

O mel não deve ser oferecido a menores de 1 ano por risco de botulismo. Além disso, pessoas com doenças crônicas, gestantes e quem faz uso contínuo de remédios devem checar se a receita é segura no seu caso.

Como regra, o xarope caseiro não substitui medicamentos prescritos. Por isso, em casos de asma, amigdalite ou crises alérgicas importantes, ele pode até acompanhar cuidados, mas a decisão sobre tratamento precisa ser médica.

