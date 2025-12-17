Acesse sua conta
Datena passa por cirurgia no coração e revela que situação era 'muito grave': 'Tenho um problema sério'

Jornalista contou nas redes sociais sobre o procedimento, realizado na última terça-feira (16) em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:56

Datena
Datena Crédito: Reprodução

O jornalista e apresentador José Luiz Datena, de 68 anos, revelou ter passado por uma cirurgia cardíaca na última terça-feira (16). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele contou que o procedimento no coração ocorreu em um hospital em São Paulo, e que era necessário devido a algumas complicações do seu diagnóstico de diabetes.

"Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, mas eu acabo de fazer um procedimento no coração. Uma cirurgia no coração onde desentupi todas as artérias, eu tenho um problema sério de diabetes, estava realmente muito grave, mas agora já estou livre por um tempo", iniciou.

O jornalista já passou por outros procedimentos cardíacos e colocou no coração alguns stents (um pequeno tubo inserido dentro de uma artéria para mantê-la aberta e evitar um novo entupimento). Ele alertou os seguidores sobre a importância de realizar exames periodicamente, principalmente aquelas pessoas que convivem com o mesmo diagnóstico dele. "Você que tem diabetes, faça exames contínuos. Eu aconselho você a fazer isso".

No vídeo compartilhado, o apresentador ainda agradece a equipe do hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele concluiu enviando uma mensagem de fim de ano ao público. "Um feliz Natal, um grande ano, que vocês tenham muita saúde. Lembrando que preservando a saúde de vocês, vocês preservam a saúde dos filhos".

Nascido em Ribeirão Preto (SP), Datena começou no jornalismo esportivo, atuando como repórter e locutor em emissoras de rádio. Depois, migrou para a televisão, onde atuou em outras áreas do jornalismo. Mas o destaque maior veio na apresentação de programas com temática policial. Ele apresentou programas como o Cidade Alerta, da Record, e Brasil Urgente, da Band. Também teve passagens pela RedeTV! e pelo SBT.

Tags:

Coração Cardíaco Datena

