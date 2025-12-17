Acesse sua conta
'Êta Mundo Melhor!': Sônia aceita se casar com Lauro nesta quarta (17)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:00

auto-upload
Lauro (Marcelo Argenta) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta-feira, 17 de dezembro, promete mexer com o público ao reunir escolhas difíceis e situações que podem mudar o rumo da história. A novela das seis, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, entra em um momento decisivo, com personagens confrontando verdades e assumindo novos caminhos.

Zulma abre o coração ao explicar a Flora os motivos que a levaram a querer adotar Samir, em uma conversa carregada de emoção e expectativa. Enquanto isso, Candinho segue confiando cegamente na bondade da Baronesa, sem imaginar o que pode estar por trás das intenções de Sandra.

Ernesto começa a se afeiçoar cada vez mais por Adamo, sem desconfiar de que, na verdade, está diante de Margarida disfarçada. A situação promete render momentos tensos e revelações.

Manoela, sempre sensata, aconselha Lúcio a contar a Haydée toda a verdade sobre sua origem, reforçando que o silêncio pode causar ainda mais dor no futuro. Já Estela toma uma decisão difícil e pede para que Túlio a esqueça, colocando um ponto final em sentimentos que ainda estão longe de se apagar.

Asdrúbal anuncia que irá investigar a origem do incêndio na fábrica, levantando suspeitas e aumentando o clima de tensão entre os envolvidos. Ao mesmo tempo, Quincas escuta uma conversa reveladora entre Sônia e Olímpia, na qual Sônia admite que pode ser feliz ao lado de Lauro.

Pouco depois, a confirmação não demora: Sônia aceita se casar com Lauro, oficializando uma decisão que promete mudar o rumo desse relacionamento. Para completar, Sandra (sob o disfarce da Baronesa), afirma a Ernesto que Dita será a nova cantora de sua rádio, abrindo um novo capítulo na vida da jovem.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

